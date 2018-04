Proti bourání Libeňského mostu se protestuje i bojuje humorem

Vyhlaste soutěž, vyzval architekt Postup magistrátu, který chce Libeňský most zbourat, kritizuje za Českou komoru architektů (ČKA) architekt Pavel Hnilička. "Takový postup je podle nás špatný. Nejen u takto výjimečné stavby by měl veřejný zadavatel volit architektonickou soutěž. Tu navíc doporučuje i dokument Politika

architektury a stavební kultury, který byl přijat vládou ČR v roce 2015," uvedl Hnilička.

Sedm z jedenácti radních v úterý souhlasilo s návrhem Petra Dolínka (ČSSD) Libeňský most zbourat. Je to podle něj v této chvíli nejefektivnější a nejekonomičtější možnost.

První koláže střílející si z tohoto rozhodnutí se na internetu začaly objevovat krátce poté, co rozhodnutí Dolínek oznámil společně s primátorkou Adrianou Krnáčovou.

Některé se zaměřily na Dolínkovo výrazné obočí, jiné si dělají legraci z vizualizace podoby mostu. Nový most by vznikl v režimu takzvaného žlutého fidicu, to je způsob zadání zakázky, kde je garantována cena, ale stavělo by se bez architektonické soutěže.

Další příspěvek si utahuje z faktu, že ačkoli nebyl Libeňský most z roku 1928 nikdy opravován, přežil všechny povodně, včetně té z roku 2002. Navíc náměstka Dolínka přejmenovává na Demolínka.

Dolínek zatím neuvedl, jak by v případě demolice měla vypadat náhradní doprava. Lidé na Facebooku zatím přišli s vlastním návrhem, a to využít pro přepravu přívoz, který se už Praze osvědčil v případě zřícené lávky v Troji, nebo uzavřeného železničního mostu na pražské Výtoni pro pěší.

Demolici musejí ještě ve čtvrtek potvrdit pražští zastupitelé. Na Facebooku proto vznikla událost pojmenovaná “Blokáda Libeňského mostu - Libeňský most k zemi nepůjde!“, na které ve středu večer pořadatelé uspořádali symbolickou blokádu i několik vystoupení odborníků a zastupitelů města.

„Blokáda proběhne slušně a poklidně jako happening za moudré rozhodování nad městem a jeho architekturou. Slovy klasika, Dolínku, nesahej mi na most!!,“ napsali pořadatelé na Facebooku.

Happening se konal uprostřed mostu.