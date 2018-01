Dopravní podnik upravil jízdní řády kvůli uzávěře Libeňského mostu

Kolem přes most První den od uzavření Libeňského mostu se na každé straně mostu objevily stojany s koly. Služba veřejného sdílení kol s názvem Rekola zde podle prohlášení na svých facebookových stránkách zavedla náhradní cyklodopravu. Lidé, kteří se chtějí dostat z Manin na Palmovku, nebo obráceně, si mohou do patnácti minut půjčit kolo na přejezd mostu zdarma. Pro zapůjčení je nutné stáhnout si do telefonu aplikaci a registrovat se.