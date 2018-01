Dolínek: Pokud bude Libeňský most památkou, doprava se tam vrátí za osm let

Most byl v pátek kvůli havarijnímu stavu uzavřen pro MHD a osobní automobily. Praha nyní řeší náhradní autobusovou dopravu. Stavba z roku 1928 nebyla nikdy opravována.

Jakmile by se stal most památkou, bude muset město zahájit všechny práce od začátku. To znamená, že by muselo zadat projektantům vytvořit návrh projektu opravy mostu, potom by začalo územní řízení a získání územního rozhodnutí. Následovalo byl proces získání stavebního povolení. „Ministerstvo by v tomto případě chránilo spíše repliku mostu, než ten most, alespoň podle rozsahu toho, co se musí opravit,“ řekl Dolínek.

Pokud by jej ministerstvo památkou neprohlásí, bude chtít Dolínek revokovat usnesení zastupitelů z roku 2016, kteří rozhodli, že se nebude bourat, ale opravovat.

Následně by město ještě letos navázalo na v minulosti vypsanou a pak přerušenou soutěž na stavbu mostu. Do konce roku by pak Praha mohla podle Dolínka vybrat zhotovitele a předat mu staveniště. Most by byl hotov a doprava by se na něj mohla v tomto případě na přelomu let 2020 a 2021.

Praha nyní zvažuje, že by zavedla dvě náhradní autobusové linky, po jedné vždy v Libni a Holešovicích. Ty by zajížděly na most tak daleko, jak by to jen bylo možné. Lidé by tak nemuseli chodit celou trasu z Palmovky až do Dělnické. Kdy by mohla být zavedena, Dolínek neřekl.

Město nyní čeká na zprávu od Kloknerova ústavu s doporučeními, jak nyní postupovat. Podepření konstrukce by od data zahájení trvalo tři týdny.

Harmonogram příprav rekonstrukce odsouhlasila podle dokumentů Technické správy komunikací (TSK) městská rada v roce 2004. V roce 2009 byla vydána série stavebních povolení k rekonstrukci Libeňského soumostí. Na další čtyři roky se ale práce zastavily. Vedení města v roce 2014 schválilo zadání veřejné zakázky na rekonstrukci. Při ní měl být most nahrazen novým, širším. To zastavilo zmíněné rozhodnutí z roku 2016.

Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.