Libeňský most památkou není, rozhodlo ministerstvo. Praha může i bourat

Proti verdiktu ministerstva kultury se mohou do 15 dnů od jeho vydání odvolat účastníci řízení, tedy město Praha, Dopravní podnik, Technická správa komunikací a České přístavy. Pokud tak učiní, bude se věcí zabývat rozkladová komise, což by mohlo trvat i několik měsíců. Když podá námitky či připomínky kdokoli jiný, bude se jimi zabývat ministerstvo. Další řízení by ale nemělo na nynější rozhodnutí odkladný účinek, a majitel by s mostem mohl nakládat podle svých záměrů.

Podle informací iDNES.cz se odvolat neplánuje dopravní podnik a město, vyjádření dalších institucí redakce zjišťuje.

Náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) s rozhodnutím ministerstva souhlasí.

„Pokud by most byl prohlášen za památku, jeho opětovné uvedení do provozu by to významně zkomplikovalo a zdrželo,“ uvedl Dolínek, podle kterého bude nyní vytvořena expertní skupina, která by v Praze měla pomoci nejen s Libeňským mostem, ale se situací mostů obecně.

Stanovisko ministerstva schvaluje i primátorka Prahy Adriana Krnáčová, podle které mohou za průtahy oprav hlavně spolky aktivistů.

„My se teď musíme domluvit, zda půjdeme cestou generální opravy nebo výstavby nového mostu. Já osobně preferuji druhou variantu, protože je z dlouhodobého výhledu rozumnější,“ řekla pražská primátorka.

K rozhodnutí ministerstva se vyjádřil i starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).



„Ministerstvo kultury řeklo to, co řeklo před mnoha lety. Dojde k takzvané rekonstrukci mostu, což bude ve skutečnosti znamenat to, že ten most půjde celý k zemi a znovu se postaví,“ řekl s tím, že pokud se bude most rekonstruovat nebo stavět nový, rozdíl bude marginální. Při opravě z původního mostu podle něj vůbec nic nezbude.

„Z náznaků od ministerstva jsem toto stanovisko trochu očekával. Na druhou stranu je dobře, že výsledek známe ještě před čtvrtečním zastupitelstvem a nic už nás nebude zdržovat od přijetí zásadního rozhodnutí,“ komentoval také místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (Pro7/Zelení), který je zároveň koaličním zastupitelem za Trojkoalici na magistrátu.

Podle něj by pražští zastupitelé měli navázat na své usnesení z roku 2016, kdy se přiklonili k šetrné rekonstrukci Libeňského mostu, na místo plánovaného bourání. Právě radnice Prahy 7 o zachování kubistického mostu ve stávající podobě dlouhodobě usiluje.

Libeňský most se v polovině ledna uzavřel pro veškerou dopravu, kvůli havarijnímu stavu.

Opravy stávajícího mostu i výstavba zcela nového vycházejí finančně hodně podobně - zhruba na 550 až 600 milionů korun. Zcela nová stavba by ale byla levnější na údržbu a také by bylo možné pokračovat v už schváleném projektu i zakázkách. Opravy by tak mohly být hotové do dvou let.

