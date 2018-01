VIDEO: Přívoz místo Libeňského mostu příliš nefunguje. Lidé ho nepoužívají

Přívoz nazvaný HolKa pendluje mezi Pražskou tržnicí v Holešovicích, ostrovem Štvanice a Rohanským ostrovem v Karlíně.

„Kvůli Libeňskému mostu tady byli asi jenom tři lidi. Navíc si mysleli, že to jezdí až dolů k Libeňskému mostu. Přívoz využívají hlavně ti, co tudy jezdí přes léto – z práce a do práce, ze školy do školy,“ popsal převozník Mirek.

Není divu, že lidé přepravu lodí jako náhradní dopravu za zavřený most nevyužívají. Ze zastávky Pražská tržnice je to k „Libeňáku“ kilometr, z opačné strany dokonce 1,5 kilometru až dva, podle toho, kudy by se k němu cestující vydali.

„Ze zastávky přívozu Rohanský ostrov by museli jít do Karlína a pak jet metrem, tramvají, autobusem nebo pěšky. Ono je to k Libeňskému mostu docela daleko dozadu ,“ líčí Mirek.

V pátek dopoledne využili přívoz v čase mezi 10:30 a 11:30 jen čtyři cestující. A nikdo z nich jako náhradu za zavřený most. „To ne. Byl jsem se projít po Štvanici jenom. Vím, že je most zavřený, ale přívoz jsem použil ke zcela jinému účelu,“ prozradil Milan.

Mnoho lidí chodí po mostě pěšky. Cesta z jedné strany na druhou trvá přibližně 15 minut.

Mnohem rychlejší je jet na kole. Firma Rekola, která provozuje sdílená růžová kola, je přistavila na každou stranu. „Využívám je každý den dvakrát. Na jednu cestu na Palmovku a na druhou zpět. Je to vynikající,“ pochvaluje si Jaroslav. Reportérovi iDNES.cz zabrala jízda na kole z jedné strany mostu na druhou čtyři minuty.

Další variantou je jet z Palmovky metrem B tři stanice na Florenc, tam přestoupit na linku C a do Holešovic se dostat buď jízdou na Vltavskou, nebo na Nádraží Holešovice.

Přesunou zastávky

Situace se má brzy zlepšit. Technická správa komunikací (TSK) vybrala stavební firmu, která zabezpečí provizorně Libeňský most tak, aby po něm opět mohla jezdit doprava.

Libeňský most - opravy závisí na památkové ochraně Než Ministerstvo kultury rozhodne, zda most prohlásí za kulturní památku, musí TSK čekat a chovat se k mostu jako k památce. 1 varianta: Most bude památkou: Příprava rekonstrukce se vrátí zpět na začátek a současný projekt v hodnotě 60 milionů korun bude ukončen. Bude třeba zažádat o nové územní rozhodnutí, o stavební povolení a nakonec bude vypsaná nová veřejná soutěž na správce stavby. To vše potrvá nejméně 5 let. 2 varianta: Most památkou nebude: Nejdříve by bylo nutné prodloužit platnost stavebního povolení. TSK by pak mohla pokračovat v započatých zakázkách a rekonstrukce by začala na přelomu let 2018/2019 a trvala by dva roky.

„Úkolem stavební firmy je zajistit potřebné podepření rámového mostu C na libeňské straně a dalších navržených konstrukcí na holešovické straně soumostí. Dodavatel zároveň garantuje, že opravu provede do 30 dnů,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Pak se vyjádří statik, který určí, kdy se na most vrátí doprava.

Dopravní podnik navíc od pondělí posune zastávky u Libeňského mostu tak, aby se cestují dostali co nejblíže. „Na Palmovce bude obousměrnou přepravu osob z terminálu Palmovka až na spojnici ramp z ulic Štorchova a Libeňského mostu zajišťovat náhradní autobusová linka X25,“ řekla Lišková.

Na holešovické straně mostu se také posunou zátarasy a umožní vjezd minibusu linky X156 až do prostoru předpolí Libeňského mostu, kde vznikne obratiště.