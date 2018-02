Dolínek: Nový Libeňský most by stál stejně jako oprava, ale údržba méně

Na tiskové konferenci byli kromě Dolínka i ředitel Kloknerova ústavu ČVUT Jiří Kolísko a zástupce Technické správy komunikací (TSK) Jiří Sládek. Kloknerův ústav vypracoval pro město analýzu, kde nabízí možná řešení.

Petr Dolínek se vyjádřil, že by byl spíše pro stavbu nového mostu s tím, že náklady na opravu i stavbu nového mostu jsou obdobně a pohybují se mezi 550 až 600 miliony korun. „Tato částka se týká pouze rekonstrukce či výstavby mostu, ale neobsahuje to, co se dalších sto let s mostem bude dít,“ řekl Dolínek.

Podle něj budou v případě rekonstrukce v dalších desetiletích náklady výrazně vyšší. „Rozhodnutí nyní musí udělat na základě seznámení se s poklady majitel mostu, správce pouze může doporučit postu. Praha bude muset v příštích týdnech zkonstatovat, který postup je nejlepší,“ dodal.

Také se zanalyzuje, jakou trasou budou moct jezdit autobusy tak, aby nevznikl žádný problém a alespoň částečně se obnovila doprava na mostě.

Most je dle vyjádření ředitele Kloknerova ústavu Jiřího Kolíska ve stavu, kdy na něm probíhá síranová koroze. „Ten proces je nezastavitelný a probíhá dlouhodobě. Momentálně nehrozí bezprostřední riziko destrukce těch prvků, ale růst koroze je značný,“ vyjádřil se.

Rozhodnout o tom, zda se postaví nový most nebo se opraví ten stávající, rozhodne zastupitelstvo Prahy v únoru nebo v březnu. „Připravíme podklad takový, aby v únoru nebo v březnu mohlo rozhodnout zastupitelstvo. Podmíněno to je i ministerstvem kultury. V rámci rychlosti, životnosti a funkčnosti mostu, je výhodnější postavit nový most,“ komentoval Dolínek.

V současné době se čeká na vyjádření ministerstva kultury, zda prohlásí most za památku. O stavu rozhodne příští týden, jak uvedl ministr kultury v demisi Ilja Šmíd.