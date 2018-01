Firma zabezpečí Libeňský most, MHD by mohla začít jezdit za měsíc

Opravy Libeňského mostu Délka závisí na památkové ochraně Než Ministerstvo kultury rozhodne, zda most prohlásí za kulturní památku, musí TSK čekat a chovat se k mostu, jako k památce. 1. varianta: Most prohlásí za památku: Příprava rekonstrukce se vrátí zpět na začátek a současný projekt v hodnotě 60 milionů korun bude ukončen. Bude třeba zažádat o nové územní rozhodnutí, o stavební povolení a nakonec bude vypsaná nová veřejná soutěž na správce stavby. To vše potrvá nejméně 5 let. 2. varianta: Most památkou nebude: Nejdříve by bylo nutné prodloužit platnost stavebního povolení. TSK by pak mohla pokračovat v započatých zakázkách a rekonstrukce by začala na přelomu let 2018/2019 a trvala by dva roky. Vedení města v roce 2014 schválilo rekonstrukci, při které měl být most nahrazen novou, širší stavbou. Proti tomu se ohradila část odborné i laické veřejnosti.