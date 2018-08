Opencard i validátory skončí. Lítačka možná bude i virtuální

„Validátory již nebudou potřeba. V provozu budou minimálně do 1. října 2018. Jeden z důvodů je dodržení obchodních podmínek, tedy umožnění nahrát si kupon 20 dní od zaplacení na starém systému DOS,“ vysvětlila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková s tím, že si cestující zároveň budou moci ověřit, do kdy jim platí kupon, který zakoupili před 27. srpnem letošního roku.

„Zákazník, který si však nakoupí elektronický časový kupon dnes, již do validátoru nemusí, kupon je automaticky validován. Zároveň ve validátoru ke svému kuponu nedostane žádnou informaci,“ dodala Řehková.



Odstranění validátorů však není jedinou změnou. Od začátku září si budou muset cestující začít vyměňovat Opencard za Lítačku, bude to bezplatné. Od listopadu na kartu, která se zavedla za primátora Pavla Béma (ODS), cestující nenahrají žádné jízdné. Opencard doposud využívá na 240 tisíc lidí.

Lítačka by v budoucnu měla být i virtuální, tedy šla by nahrát do mobilní aplikace a cestující by se prokazoval QR kódem. Taktéž by měla být možnost nahrát Lítačku na platební kartu a tu jen ukázat revizorovi. Funkce nového webu mají být přístupné od pondělí.