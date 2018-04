O Prahu 1 se s Lomeckým utkají i bojovníci za Nemocnici Na Františku

„Mám důvěru zdejší organizace a předběžně jsme domluveni, že budu lídrem naší kandidátky,“ říká o plánech své strany Oldřich Lomecký.



Lomecký na sebe letos upozornil dvěma kontroverzními výroky. Nejprve prohlásil, že starosta sousední Prahy 7 se chová jako šéf nacistické propagandy Joseph Goebbels. V březnu pak MF DNES přinesla zprávu, že si Lomecký v trestním stíhání stěžoval na to, že je obětí zločinného spolčení homosexuálů.

Seriál: Volby a městské části V novém seriálu MF DNES zjišťuje, jaké osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech. Příště: Praha 2

Celkově by se podle Lomeckého nemělo složení jmen na kandidátce strany pro volby na Praze 1 příliš lišit od toho v roce 2014. Znovu by se tak mezi kandidáty mohl objevit i radní Jan Votoček, který v prosincovém vydání časopisu jedničkové topky uvedl, že cyklisté protestující proti omezení jejich pohybu po centru se chovají jako islámští teroristé, kteří se Evropě snaží vnutit právo šaría, místo aby se integrovali.

Novým jménem na kandidátce TOP 09 může být marketér Jakub Horák, výrazná osoba sociálních sítí, kterou sledují desetitisíce uživatelů. „Uvažujeme, že bude na zajímavém místě, v první polovině kandidátky,“ líčí Lomecký.

TOP 09 se STAN? V Praze 1 ne

Přestože TOP 09 chce dobýt magistrát ve spojení s hnutím STAN, v Praze 1 je taková spolupráce vyloučená. Lídr topky Lomecký se totiž nesnáší s lídrem Starostů Petrem Hejmou.

Ten povede kandidátku koalice My, co tady žijeme, jejímž základem je dvojkoalice STAN s lidovci. Hejmovi vadí jednání Lomeckého. Ten zase připomíná skutečnost, že Hejma byl coby starosta Prahy 1 za ODS v roce 2009 odvolán z funkce. Důvodem byly chyby v hospodaření radnice, což tehdy Hejma odmítl a označil to za zástupný problém pro politickou hru.

Uskupení My, co tady žijeme kandidovalo už před čtyřmi lety a získalo druhý nejvyšší počet hlasů. I tak skončili jeho zástupci v opozici, v níž byli poměrně nevýrazní.

Nejhlasitějšími opozičníky byli dva zastupitelé za subjekt Zelená pro jedničku, což je spojení Zelených a spolku obyvatel Prahy 1. Zelení se na přelomu letošního roku zviditelnili v kauze okolo Nemocnice Na Františku, kde spolu s Piráty a zástupci iniciativy Praha sobě sbírali podpisy pod petici, která měla zabránit pronajmutí nemocnice soukromníkovi.

„Chceme v tomto složení spolupracovat i nadále. Ještě ale budeme jednat, jestli utvoříme všechny tři strany jednu kandidátku, či jak bude spolupráce vypadat,“ říká Vít Masare, jenž je ve vyjednávacím týmu Zelených. Lídrem strany má být zastupitel Petr Kučera.

Jednání o koalici však mohou skončit bez dohody s Piráty. Ti totiž cítí šanci na úspěch a zdá se, že přistoupí k sólo tažení.

„Dáváme přednost samostatné kandidátce. O místa na ní se však mohou lidé z jiných stran ucházet,“ říká místopředseda pražských Pirátů Adam Zábranský. Dodává, že strana zároveň nepočítá s tím, že by se na její kandidátce objevili dva zastupitelé, kteří za ni byli před čtyřmi roky zvoleni. Kvůli nespokojenosti s jejich prací.

Mezi těmi, kteří je nahradí, pak může být i David Bodeček, kterého Lomecký označil jako jednoho z gayů, kteří se proti starostovi spikli. Piráti, kteří patří mezi favority komunálních voleb v celé Praze, ještě zváží, zda by jejich samostatný postup nepřinesl jen tříštění hlasů mezi podobně smyšlející strany. Ty mají stejný cíl. Dostat z vedení radnice TOP 09, ODS a ČSSD.

Nejen topka totiž popudila formující se opozici. ODS za čtyři roky asi nejvíce ublížilo, když policisté zatkli Martina Skálu, zastupitele a předsedu jednoho z místních sdružení ODS v Praze 1. Ten čelí obvinění, že coby předseda finančního výboru bral úplatky za pronájem nemovitostí. Zároveň občanští demokraté na Praze 1 prosazují omezení jízdy elektrokoloběžek, které nahradily vozítka segway, což by omezilo i cyklisty jezdící přes den po pěších zónách. Petici proti návrhu podepsalo přes tisíc lidí.

Kdo by mohl vést občanské demokraty do voleb v Praze 1, není podle místostarosty Richarda Bureše (ODS) zatím jasné. On s radní Evou Špačkovou by však rádi znovu usedli ve vedení radnice.

Autor antikonfliktního týmu

Lídrem ČSSD by mohl být dlouholetý místostarosta Prahy 1 Daniel Hodek. „Jsem připraven se ještě jednou postavit před voliče,“ říká autor nápadu, aby Nemocnici Na Františku, na jejíž chod městská část ročně doplácí desítky milionů, Praha 1 pronajala soukromé firmě. Takový záměr kritizovala opozice i magistrát, neboť podle nich nebyly podmínky soutěže výhodné pro radnici. Z plánu nakonec sešlo.

Co se týče podoby kandidátky sociální demokracie, nedá se podle Hodka očekávat žádné velké překvapení. Znovu by se tak na vrchních příčkách mohl ucházet o hlasy voličů radní Ivan Solil, který stál za vznikem antikonfliktního týmu. Šlo o skupinu „sekuriťáků“, kteří chodili v letních měsících po nočních ulicích centra a snažili se ztišit hlučné osoby na ulicích.

Do výsledku voleb může ještě zasáhnout hnutí ANO. Předseda ANO v Praze 1 Karel Grabein Procházka však nechtěl podobu kandidátky hnutí příliš komentovat s tím, že se na ní ještě pracuje.

ANO kandidovalo na jedničce už před čtyřmi lety. Po tom, co skončilo v opozici, nahradil Grabein Procházka v čele místní organizace zastupitele Jiřího Janouška, jenž vystupoval proti tehdejší předsedkyni pražského ANO Radmile Kleslové. Že už není Janoušek předsedou, se dozvěděl až dodatečně. Proto s dalšími dvěma kolegy z hnutí vystoupil a jeden zbývající zastupitel ANO na post rezignoval a jeho náhradník se připojil k zastupitelskému klubu ČSSD.