Zubožení psi živořili v domě nemocní a hladoví, majitelka je v léčebně

Lidem, kteří před pár dny vstoupili do domu v Luštěnicích, se naskytl děsivý pohled na šestadvacet podvyživených psů. Živořili ve vlastních výkalech, bez vody a potravy. Někteří byli zavření v poškozených drátěných kotcích, jiní volně pobíhali po domě, kde byl silný zápach.

Majitelka Věra O. zjevně péči o psy nezvládla. Několik z nich to stálo život. Na problémy dlouhodobě upozorňovala i obec Luštěnice.



„Našli se tři mrtví dospělí psi a dvě mrtvá štěňata. Jedna fenka zemřela později na veterině na totální selhání organismu,“ sdělila MF DNES vedoucí spolku Šarpej v nouzi Kristina Wurstová. Dodala, že obec se snažila tuto situaci nějak řešit už skoro rok. „Ale naše zákony jsou prostě na nic,“ posteskla si Wurstová.

Majitelka psů se léčí na psychiatrii

Lidé tak zasáhli sami, a to v okamžiku, kdy majitelka nebyla skoro týden doma. Nechala se totiž hospitalizovat v Psychiatrické léčebně Kosmonosy. Sama už dříve nechtěla své chovatelské počínání komentovat, ale v minulosti požádala média o pomoc, když sháněla peníze, aby nepřišla o dům. Tehdy se chlubila řadou úspěchů ze psích výstav a sbírkou dnes už zaprášených pohárů.

Dům, v němž Věra O. se psy žila, letos na podzim skončil v exekuci a pak přešel do majetku realitní kanceláře. Majitelka situaci neunesla a skončila v péči lékařů. Tvrdí, že v den, kdy byla hospitalizována, uvědomila policii, že má v domě zvířata, o která se nikdo nestará.

Wurstová tvrdí, že si žena na psy vzpomněla až zhruba po týdnu. Do tak zuboženého stavu, v jakém je nalezli, se podle ní určitě nedostali tak rychle.



Při odchytu zvířat asistovala i policie, která teď bude řešit trestní oznámení, jež chce podat obec a zvažují ho i chovatelé.

„Sešlo se více lidí, kteří se snažili za každou cenu už konečně tuto odpornou kauzu ukončit. Na základě žádosti obce o pomoc náš spolek Šarpej v nouzi převzal do péče několik dospělých šarpejů,“ vysvětlila Wurstová.

Většina z nich podle ní skončila u zkušených chovatelů a dobře se zotavují. „Bojíme se, aby se psi nevrátili zpět k majitelce, která avizovala, že by je po návratu z Kosmonos chtěla zpět,“ řekla Wurstová s tím, že je připravena zvířata nevydat.

Více napoví pitva zvířat

Případem se zabývá i Státní veterinární správa, která těla uhynulých psů podrobila pitvě. Veterináři zatím nechtějí spekulovat, zda se mohlo jednat o dlouhodobější týrání.

„Výsledky pitvy ještě nemáme k dispozici, měli bychom je mít ke konci týdne. Bez nich nechceme spekulovat a předjímat nějaké závěry. Jde o komplikovanou záležitost, probíhá komunikace s policií, musíme dát dohromady všechny informace,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Podle Wurstové měli psi řadu nemocí a zranění. Měli jizvy a rány na těle, zřejmě od vzájemných bitek, a především šarpejové měli potíže se zrakem a s ledvinami. Jen náklady na veterinární péči potřebnou k jejich uzdravení se vyšplhají na desítky tisíc korun. „V souhrnu se může jednat až o sto tisíc korun,“ podotkla Wurstová.

Na sociálních sítích se navíc objevují informace lidí, kteří od ženy v minulosti psy kupovali. Stěžují si, že si přivezli zvíře s vážnou nemocí.

Žena má na své jméno zapsanou chovatelskou stanici, ale podle svědků to byla spíše nelegální množírna. Majitelka to však odmítala jako sprosté pomluvy. „Lidé neustále pomlouvají,“ uvedla. Podle zástupců Českomoravské kynologické unie nicméně více než deset let nezapsala žádný vrh, přestože dům měla očividně plný štěňat.

Není to přitom jediný případ v regionu, kdy v rodinném domě žily desítky psů v nevyhovujících podmínkách. Letos úředníci a policisté zasahovali v domě v centru Mladé Boleslavi, odkud odvezli 26 psů různých plemen. Jejich majitel Václav Hrbáček však není chovatel, ale spíše sběratel. Zvířata si domů pravidelně přivádí z ulice a úřady mu je čas od času zabaví.

Zasahovaly u něj několikrát - například v říjnu 2014, kdy odvezli 34 psů. „Nedá se nic dělat, pořídím si nové,“ řekl tehdy Hrbáček a svůj slib vyplnil. Kvůli psům již dostal několik pokut, které nemá z čeho zaplatit. Kromě chátrajícího domku plného odpadu nic nemá. Jediným řešením by bylo zbavení svéprávnosti, které však nepřipadá v úvahu.