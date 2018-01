Praha poslala tisíce pokut na špatné adresy. Neplaťte je, vzkazuje řidičům

Jako první o tom informoval iRozhlas.cz. Lidé v obálkách se svým jménem a adresou našli pokutu za dopravní přestupek, který spáchal někdo jiný a v úplně jiném autě.

„Došlo k selhání technologie obálkovací linky. Již tuto situaci řešíme s autorizovaným servisem. V souboru všech výzev, které jsme zaslali, mluvíme zhruba o 2 500 lidech,“ informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman s tím, že již obdrželi několik stovek stížností.



Lidé, kteří dostali pokutu někoho jiného, se bojí, že někdo zase dostal tu jejich. Mají obavy o to, aby jim nevznikl nezaplacený dluh. „Znám ze svého okolí několik příkladů lidí, kteří dostali pokutu, aniž by o tom věděli a za několik let se jim přihlásil rovnou exekutor s požadavkem na desítky tisíc,“ řekl pro server pan Jan.

Hofman však nesprávné adresáty uklidňuje, že jim nic v budoucnu nehrozí. „Nesprávně zaslané písemnosti můžou všichni, komu přišly, považovat za bezpředmětné. Nebude k nim přihlíženo,“ řekl a dodal, že nemohou ani nebudou tyto pokuty po nikom vymáhat.

Praví viníci se po odstranění chyby o svých prohřešcích včas dozví, pokuty odešle magistrát opětovně.