Zastupitelstvo projedná Libeňský most, trojkoalice slíbila podporu programu

Zařazení Libeňského mostu na program dnes schválila rada, která se sešla hned po skončení koaliční schůzky. Ani jednoho jednání se neúčastnila primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která je v USA.



Podle radního Jana Wolfa (KDU-ČSL/Trojkoalice) zástupci Trojkoalice ujistili koaliční partnery, že jejich klub stále tvoří osm zastupitelů a žádný se ho nechystá opustit.

Zároveň Trojkoalice přislíbila, že podpoří program zastupitelstva za předpokladu, že ANO a ČSSD nebudou o jeho úpravě hlasovat společně s opozicí, což se stalo na posledním jednání.



Podle šéfa klubu ANO Michala Haška hnutí bere na vědomí prohlášení Trojkoalice o tom, že je její klub jednotný a že bude hlasovat pro návrh programu bez ohledu na to, co na něm bude. Není si nicméně jist jeho důvěryhodností. „Nejsme si jisti, zdali to všechno proběhne tak, jak má, ale budeme doufat, že ano,“ uvedl. Potvrdil zároveň, že další schůzka o budoucnosti koalice se bude konat v pátek po zastupitelstvu.

Libeňský most není pro ANO prioritou

Zástupci ANO zároveň Trojkoalici znovu přednesli svoje priority pro zbytek volebního období, například v souvislosti s dokončením okruhů. Trojkoalice si vzala čas do příští schůzky, aby svoje stanovisko projednala na klubu. Hašek zároveň zopakoval, že pro ANO momentálně není prioritní téma Libeňského mostu.

Hnutí ANO považuje za klíčové pro další fungování koalice několik bodů, na kterých požaduje shodu. Těmi je dokončení vnějšího okruhu, definitivní schválení dostavby vnitřního okruhu v tunelové variantě, navýšení platů učitelů, podpora změny legislativy ohledně krátkodobých pronájmů přes služby typu Airbnb a schválení změn územního plánu, nutných pro výstavbu nových tramvajových tratí a dostavbu Pražského okruhu. ANO také požaduje podpisy všech osmi zastupitelů Trojkoalice, stvrzující podporu těchto priorit.

„Zástupci Trojkoalice nám dnes nepotvrdili, že nám budou schopni zaručit podporu v našich prioritních tématech a především nepředložili oněch osm podpisů, kterými by potvrdili jejich slova o jednotě klubu. V úvahu proto připadá i varianta, že bychom se o těch klíčových tématech pobavili i s ostatními zastupitelskými kluby,“ uvedl místopředseda zastupitelského klubu hnutí ANO Patrik Nacher.

Spor v koalici vyvolalo hlasování o programu posledního zastupitelstva, kdy se politici přeli, kam bude zařazen materiál o možné demolici mostu. Původně měl být projednáván odpoledne, nakonec ale zastupitelé odsouhlasili, aby byl prvním bodem jednání. To se nelíbilo Trojkoalici, a pro podobu programu nehlasovala, neboť by se podle jejích představitelů nemohla k tématu vyjádřit veřejnost. Podle ANO šlo o porušení koaliční smlouvy, což vedlo k vyvolání dohodovacího řízení. Trojkoalice naopak tvrdila, že smlouvu porušili její koaliční partneři, když hlasovali o změně programu spolu s opozicí.

Šéf metropolitního plánu architekt Roman Koucký v pořadu Rozstřel řekl, že rozhodnutí Libeňský most zbourat byl zkrat.