Řád Maltézských rytířů prodá část pozemků v Březiněvsi, bude na nich škola

Smlouvu o převodu schválilo na konci června zastupitelstvo obce.

„Na dohodě se pracovalo zhruba rok. Dospěli jsme k tomu, že nám hlavní město poskytne finanční prostředky na výkup pozemku,“ uvedl starosta Březiněvsi Jiří Haramul (ANO).



Dohodu potvrdil i nejvyšší český představitel Řádu Maltézských rytířů Johannes Lobkowicz.



„Z naší strany je smlouva podepsaná. Vyhověli jsme požadavkům obce a převedeme na ni více než 4 hektary pozemků, na kterých vznikne škola a další potřebné vybavení,“ uvedl Lobkowicz.



Řád pozemky prodá okolo 1 000 korun za metr čtvereční a celková cena přesahuje 41 milionů korun. Pozemky přitom mají podle cenové mapy hodnotu až 5 000 korun za metr čtvereční.

Převod pozemků na obec je podle Lobkowicze právně i ekonomicky nejčistší řešení. Prostředky, které Řád za pozemky utrží, věnuje na podporu sociálních služeb pro seniory a potřebné nebo na opravy a rekonstrukce budov



O pozemky Březiněves usiluje dlouhodobě. Starosta obce Jiří Harmula v minulosti kritizoval vydání pozemků Maltézským rytířům. Ti od státu získali v Březiněvsi v rámci církevních restitucí přes 90 hektarů polí, o které se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) soudí. Podle něj tento krok negativně ovlivnil rozvoj území na několik let.

Březiněves je jednou ze sedmi městských částí, které na svém území nemají základní školu. Pro okrajový obvod s osmnácti sty obyvateli je to podle starosty Haramula velký problém.

„Spádová škola v sousední městské části Praha–Ďáblice dříve našem potřebám stačila. V Ďáblicích ale došlo k velkému rozvoji zástavby a ta kapacita už nestačí,“ vysvětluje starosta. Nová škola za zhruba tři sta milionů korun by mohla stát do pěti let.