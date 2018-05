Pomník maršála Koněva se stal opět terčem vandalů, polili ho růžovou barvou

„Dopoledne jsme přijali oznámení o poškození pomníku,“ řekla pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová.



Vandalové sochu na náměstí Interbrigády v Praze 6 poškodili již poněkolikáté. V listopadu roku 2014 kdosi rovněž natřel růžovou barvou od pasu dolů. Tři roky zpátky se na podstavci sochy objevil nápis „Heil Putin?“ a loni v listopadu někdo pro změnu na pomník červenou barvou napsal letopočty 1956, 1961, 1968 a 2017.

Rok 1956 je s Ivanem Stěpanovičem Koněvem spojený kvůli události z tehdejšího podzimu, kdy vedl brutální potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou. 1961 může upomínat na jmenování Koněva velitelem Skupiny sovětských vojsk v Berlíně a výstavbu Berlínské zdi. V roce 1968 zase Koněv zaštítil zpravodajský průzkum Československa před vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Nápis 2017 měl souvislost s pietou, která se u sochy konala 21. listopadu pod záštitou místopředsedy KSČM Josefa Skály, kam byla pozvána i vnučka maršála Anna Koněvová nebo zástupci ruské ambasády.

Někteří zastupitelé Prahy 6 chtěli v minulosti sochu z roku 1980 úplně odstranit. Loni však zastupitelé rozhodli, že pomník doplní informační cedulí, které nastíní Koněvův životpis se všemi jeho klady a zápory. „Předpokládáme, že k samotnému osazení na památník dojde v průběhu června. Protože se jedná o majetek městské části, další povolení už nutná nejsou,“ konstatoval místostarosta Prahy 6 pro kulturu Jan Lacina (STAN).

Bronzovou desku s českým textem a dvěma menšími v angličtině a ruštině Praha 6 na podstavci památníku osadí v červnu a bude na ní stát: „Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení maďarského povstání sovětskou armádou a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V létě 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“

Proti nové ceduli brojí především komunisté. „Je to hulvátství. Tato záležitost musí vadit každému slušnému člověku v této zemi. Naším cílem není zkreslovat dějiny, ale měli bychom mít úctu k těm, kteří přinesli svobodu do naší země,“ prohlásil před časem zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) a dodal, že jedním z programových bodů strany do blížících se komunálních voleb bude odstranění tabulek.