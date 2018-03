Maršál Radecký zatím na Malostranském náměstí nebude, místo má však vyhrazené

O této možnosti veřejnost diskutuje už od devadesátých let minulého století. Naděje zastánců návratu posílily v roce 2014, kdy v architektonické soutěži na novou podobu náměstí zvítězil návrh Atelieru Hájek, který se sochou znovu počítal.



Teď je naopak jisté, že minimálně v rámci plánované rekonstrukce se nevrátí. „Architektonický návrh nezabraňuje umístit na náměstí jakoukoliv sochu, ale přímo Radeckého tam projekt nevrací,“ říká náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení).

To potvrzuje i Václav Hájek, který je spoluautorem nejen vítězného návrhu, ale i loňského podrobného projektu úprav prostranství. „Z rozhodnutí investora byla bohužel socha vypuštěna z projektové dokumentace. Zřejmě to bylo z důvodu, že zatím nebyla nalezena politická shoda na tom, jestli tam má být, nebo ne,“ myslí si.

Že se bude ještě někdy Radecký po náměstí rozhlížet, stále není zcela vyloučené. Hájek totiž tvrdí, že případné budoucí instalaci nebudou v cestě stát chystané úpravy, protože v projektu zůstane vyhrazený prostor pro pomník.

Ten stával mezi lety 1858 a 1921 v poloze dnešních tramvajových kolejí. Nyní je v plánu výrazně rozšířit sousední nástupní ostrůvek u zastávky a právě zde bude mít své místo do budoucna „rezervované“.

Názory radních se liší

V každém případě je na první pohled patrné, že v této otázce se současné vedení města neshodne. Mezi ty, kteří se k nápadu stavějí rezervovaně, patří i náměstkyně Kolínská. Je přesvědčena, že by bylo lépe, kdyby místo zůstalo i nadále prázdné. Zároveň však upozorňuje, že věc je stále otevřena a rekonstrukce může začít, aniž by bylo definitivně rozhodnuto.

Maršál Radecký Josef Václav Radecký z Radče se narodil roku 1766 v Třebnici na Sedlčansku.

se narodil roku v Třebnici na Sedlčansku. Jako významný vojenský velitel rakouské armády vytvořil v roce 1813 úspěšný bojový plán proti Napoleonovi v Bitvě národů u Lipska .

rakouské armády vytvořil v roce úspěšný bojový plán proti Napoleonovi v Bitvě národů . V roce 1849 vedl vítěznou rakouskou armádu v první italské válce za nezávislost.

vedl vítěznou rakouskou armádu za nezávislost. V 1858 zemřel v Miláně. Pomník na Malostranském náměstí byl odhalen na podzim téhož roku.

v Miláně. Pomník na Malostranském náměstí byl odhalen na podzim téhož roku. Po vzniku Československa byla v roce 1918 socha zakryta a o tři roky později rozebrána jako symbol mocnářství.



Naopak ve vedení města se k zastáncům připomínky na významného vojevůdce řadí radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL). I on si je však vědom, že v současné radě už k dohodě nedojde.

„V tuto chvíli je to politická otázka. Protože jsem konzervativec, tak by se mi tam ten pomník líbil. Ale předpokládám, že minimálně do podzimních komunálních voleb se v této věci už nic nestane a rozhodne se až v příštím volebním období,“ je přesvědčen.

Ještě výrazně ostřeji vystupuje Spolek Radecký, který o navrácení sochy dlouhodobě usiluje. „Nové argumenty proti pomníku, kromě hloupostí, mi dosud nejsou známy,“ sdělil architekt Jan Bárta, předseda Spolku Radecký.

Podle něj by bylo důležité vypsat veřejnou sbírku, která zajistí alespoň část předpokládaných nákladů spojených s obnovou pomníku. Tak tomu bylo i před 160 lety, kdy se za podpory pražské „jednoty Krasoumné“ podařilo zajistit čtvrtinu nákladů spojených s vytvořením monumentu.

Do diskuse se naopak nechce příliš zapojovat starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). Podle jeho názoru by mělo být náměstí uspořádáno především ve prospěch chodců. Za zastánce umístění pomníku se nepovažuje, v případě velkého zájmu veřejnosti však slibuje, že proti nebude.

Zdlouhavá administrativní příprava celkové proměny Malostranského náměstí se nyní konečně blíží ke konci. Magistrát jako investor v těchto dnech odevzdal na stavební úřad Prahy 1 dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Trať odpovídající úpravám

Už na přelomu ledna a února dopravní podnik opravil tramvajovou trať tak, aby odpovídala dalším úpravám. Koncem března by měly následovat průzkumy archeologů. A pokud záměr dostane stavební povolení a město bez komplikací vybere dodavatele stavby, měly by vlastní práce začít letos na podzim. Podle náměstkyně Kolínské je reálné otevřít opravené náměstí v druhé polovině roku 2019.

Nová podoba počítá s dopravním zklidněním celé oblasti a vytvořením veřejného prostoru vhodného pro pořádání trhů či menších společenských akcí. Nové chodníky obložené dlažbou se výrazně rozšíří a nebude chybět ani mobiliář či historizující lampy podél tramvajové trati. I bez maršálovy sochy však náměstí zcela prázdné nezůstane, v místě bývalého parkoviště totiž bude stát kašna.