MHD zdarma nám vzali, říká kandidátka KSČM na primátorku Prahy Semelová

V zastupitelstvu sedíte vy sama v opozičních lavicích už od roku 2006, strana jako taková v Praze od roku 1989 nevládla. Nenudíte se trochu?Rozhodně se nenudím. Práce je na magistrátu hodně i pro opoziční stranu. Musíme reagovat na všechno, co je na zastupitelstvu předkládáno.

Kolik podle vás bude mít ve volbách KSČM procent?

Tipnout si neumím. Ale budu ráda, když alespoň udržíme počet čtyř zastupitelů.

Jakou oblast byste jako primátorka či radní chtěla mít ve své gesci?Takhle o tom zatím neuvažuji, ale v každém případě je mi blízká oblast školství a sociální politiky. Obě volební období v Poslanecké sněmovně i několik volebních období tady na magistrátu se těmto oblastem věnuji. Ale uvažuji o tom jako o programových prioritách, nikoliv jako o budoucí gesci.

Stejně jako ČSSD prosazujete MHD zdarma. Jak podle vás Praha zacelí díru v rozpočtu, která zrušením jízdného pro Pražany vznikne?

Je pravda, že bude potřeba na to vyčlenit peníze, na druhou stranu se ty finance vrátí. Je to dlouhodobá investice, která sníží automobilovou dopravu a zlepší životní prostředí. Je potřeba přehodnotit priority v rozpočtu, který je schvalován na každý rok. Tam zůstávají obrovské nevyčerpané částky, takže finance by se našly.

ČSSD říká, že Praha získá peníze z daní poté, co si lidé přihlásí trvalé bydliště. Je to i váš plán?

Nejsem si jistá, že to tak bude fungovat. Záleží na tom, v jakém pojetí by MHD zdarma byla. My to razíme už od roku 2007. Mrzí mě, že sociální demokracie s tím vyrazila do voleb jako s nějakou novinkou, když my jsme třeba celé toto volební období žádali náměstka Petra Dolínka z ČSSD, abychom tu diskusi otevřeli a pokusili se zahájit přípravy na MHD zdarma.

Řekněme, že cestování hromadnou dopravou zdarma Pražany skutečně zaujme. Jak zařídíte, aby se lidé nemačkali v přeplněných tramvajích a vagonech metra?

Určitě bude potřeba posílení některých linek, nicméně i to je otázka k odborné diskusi na poli magistrátu, městských částí, dopravního podniku nebo občanských sdružení. Jistě by bylo potřeba dokoupit nové vozy.

Jedna věc jsou nové tramvaje, pak je tu ale ještě pracovní síla. Dopravní podnik má už teď problémy nabírat třeba řidiče autobusů. Dokáže Praha přilákat zájemce o tuto práci?

Myslím si, že ano. Nepozoruji, že by to byl nějaký velký problém. Je potřeba prostě nabídnout slušné pracovní podmínky.

Z programu KSČM jsem pochopil, že se vám nelíbí současné nastavení parkovacích zón a jste pro zavedení jednotné zóny.

Ano. Když se na ten systém parkování podíváte, tak strašně komplikuje lidem život. Jak rezidentům, tak podnikatelům nebo řemeslníkům. My bychom chtěli celoměstský systém parkování, který by byl provázaný. Zároveň je nutná výstavba podzemních garáží a P+R parkovišť na okraji Prahy.

Vaše volební heslo je „S lidmi pro lidi“. Co lidem žijícím v Praze nabízíte v sociální oblasti?

Sociální oblast je velice široká. Velkým tématem je pro nás bydlení. Problém vidím třeba v množství prázdných bytů a domů. Bohužel se neudělala žádná evidence těchto bytů a město ani pořádně neví, komu patří. Některé byty patří soukromníkům, někteří majitelé žijí v zahraničí, něco patří městu. Na základě evidence je potřeba zahájit jednání s majiteli, případně zavést vyšší zdanění neobsazených bytů. Nebo využít i možnosti, kterou umožňuje nový občanský zákoník. Pokud se majitel nestará o nemovitost, tak je možné, aby byt či dům přešel na město nebo stát.

Vy také navrhujete stavět městské byty. Čím jejich výstavbu budete financovat?

Podpořili jsme fond dostupného bydlení, kde jsou peníze právě na toto. Problém je, že se bytový fond zprivatizoval v ohromném množství. Někde byty ve vlastnictví městských částí nejsou už vůbec. Chtěli bychom tedy výstavbu obnovit a vyjednat se státem stavbu nízkonákladových bytů, na čemž by se finančně podílel právě stát. Předpokládáme, že tlak na nízké městské nájemné zatlačí i na soukromníky ke snižování cen. S tím souvisí ale i to, kde stavět. Mě rozčiluje, když vidím sídliště se spoustou zeleně, kde se developeři rozhodnou stavět vysoké věžáky, čímž tu zeleň zničí. Tudy cesta nevede.



S výstavbou souvisí připravovaný metropolitní plán. KSČM ho výrazně kritizuje a odmítá. Pokud ale plán nevznikne, nebude mít Praha pravidla výstavby.

Ten problém vznikl už za primátora Hudečka, který smetl ze stolu územní plán, jenž už byl připravován a do něhož se zapracovávalo tisíce a tisíce vypořádaných připomínek. Pak začala příprava od nuly. Teď tu vzniká metropolitní plán, na který se valí oprávněná kritika týkající se ohrožení zeleně, parků, míst pro školy nebo sídlišť. Než abychom měli tento metropolitní plán, tak by bylo lepší ho zrušit a zahájit práci na novém.

V rámci KSČM se řadíte k velmi konzervativnímu křídlu. Proč komunisté nejdou v Praze spíše cestou moderní levice?

A co je to moderní levice? Myslíte si, že ten náš volební program není dostatečně moderní? Já si myslím, že jsou to věcná řešení pro problémy lidí.

Mířil jsem tím třeba k vašim výrokům na adresu Milady Horákové nebo k vašemu obdivu Klementa Gottwalda či Vasila Biľaka. Řekněme, že by sociální program strany mohl někoho zaujmout. Nemyslíte, že vy jako jednička kandidátky ale naopak pražské voliče odradíte?

Myslím, že je to především otázka médií a nějakých nálepek. Každý den se snažím řešit problémy lidí. Potom se novináři chytnou nějakého výroku a jako by tím chtěli přebít konkrétní práci člověka. V naší straně je spousta názorů, o kterých diskutujeme.

Kromě postu primátorky se ucházíte i o senátorské křeslo v Praze 12. Kdybyste teoreticky uspěla v obou volbách, čemu dáte přednost?

Pokud bych se dostala do Senátu, budu se věnovat práci v Senátu.

Máte už představu o tom, s kým byste po volbách jednali o případné koaliční spolupráci?

To je opravdu předčasné. Mnozí mluví o tom, že spolupráce s komunisty není možná, na druhou stranu ale často spolupracujeme s kolegy ze zastupitelstva na bodech programu, na kterých se shodneme. Takže na to budeme chtít navázat. Spolupráce je možná s těmi stranami, se kterými se shodneme na programu.

Co z předvolebního programu komunistů považujete za oblast, kterou se ostatní strany příliš nezabývají?

Možná je to nulová tolerance hazardu, kterou prosazujeme dlouhodobě. Pak to může být MHD zdarma. K tomu se teď ale přidala sociální demokracie. Já budu velice ráda, když to společně prosadíme. Chceme se soustředit také na výstavbu jeslí. To, že tu v podstatě zanikly, je problém.