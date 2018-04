Matěj Stropnický nebude v podzimních volbách kandidovat, chce přestávku

Bývalý předseda Zelených a pražský zastupitel Matěj Stropnický nebude v podzimních komunálních volbách kandidovat, a to ani do pražského zastupitelstva, ani v Praze 3. Členem Zelených je Stropnický od roku 2003. Od ledna 2016 do loňských sněmovních voleb stranu vedl. Odstoupil poté, co Zelení získali asi 1,5 procenta hlasů.