V sobotu začíná na Výstavišti Matějská pouť, nabídne i obrácený dům

Jednou z novinek bude dům vzhůru nohama, který stojí na střeše, nábytek je přidělaný od stropu a navozuje dojem, že neplatí gravitace.

„Tady je dobré to, že si každý něco najde, od těch malinkých až po dospělé,“ řekl za pořadatele Jan Kočka starší.

Atrakce na pouti jsou z Česka, Německa, Nizozemska a dalších zemí. Kromě nich budou v areálu čtyři desítky stánků s občerstvením. Mezi sortimentem s pouťovým zbožím nebudou chybět hračky, pouťové žertíky, bižuterie nebo textil. Program zpestří i klauni a pohádkové bytosti.

Otevírací dobra bude od úterý do pátku od 13 do 21 hodin, o víkendech a svátcích - stejně jako v období školních prázdnin - od 10 do 22 hodin. Víkendové vstupné činí 30 korun, ve všední dny je vstup zdarma. Děti do 120 centimetrů výšky mají vstup zdarma po celý týden.

Matějskou pouť bude možné na Výstavišti navštívit do 15. dubna. Po jejím skončení naleznou návštěvníci v areálu po celý zbytek roku zhruba dvacítku atrakcí.

Tradiční součástí Matějské je den pro zdravotně postižené děti a děti se sociálním znevýhodněním. Letos se uskuteční 19. března. U Křižíkovy fontány vystoupí zpěvák Michal David a další umělci.



