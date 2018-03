Z atrakce na Matějské spadla tyč, narazil do ní vozík se ženou a dítětem

„Nic se neděje, to je zavětrovací tyčka, aby to nedrnčelo, ale jinak to neohrožuje tu atrakci, že by se měla zhroutit,“ vyjádřil se pro FTV Prima Václav Kočka starší, který Matějskou pouť provozuje. Podle něj je situace normální a nic nebrání horské dráze v provozu.



Událost z 11. března natočil muž, jehož manželka s dítětem ve vozíku jela. Tyč se při pádu zastavila o koleje a do ní narazil vozík. Poté přišla obsluha atrakce, která dlouhou a těžkou tyč s velkou námahou odklidila. Atrakci však pracovníci nezastavili, fungovala dál.

„To víte, že je dlouhá, a taky těžká. Proč by to nemělo zůstat v provozu? To se stane, že vám povolí šroub u kola třeba, že jo, u osobního,“ komentoval Václav Kočka situaci s tím, že tyč lidi zabít nemohla. „Já jsem se na to díval na videu, to jde mimo vozíky,“ komentoval.

Nehoda se obešla bez zranění a na policii ji nikdo nenahlásil, proto se dále nebude vyšetřovat.