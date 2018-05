Matku viní z utopení novorozené holčičky ve vaně, tělo se našlo na skříni

Po utajeném těhotenství žena porodila doma v koupelně v noci na 28. září 2017 holčičku. V té době její partner a dvě další děti spali kousek od nezamčené místnosti. „Po porodu dítě nechala ležet ve vaně ve vodě obličejem dolů,“ popsal čin žalobce Vladimír Pazourek.



Žena poté podle státního zástupce dítě zabalené v ručníku uložila nejprve do pračky, později tělíčko vložila do krabice a dala na skříň v dětském pokoji. Tuto místnost tehdy obývalo starší z dětí obžalované.

„Počítám s trestem,“ pronesla obžalovaná na počátku středečního obsáhlého výslechu u soudu. Popsala, že ji trápily problémy s penězi, na cestě měla exekuce od dopravních podniků, ale také zdravotní pojišťovny.

Že je těhotná, prý zjistila někdy v březnu 2017, nikomu se ale nesvěřila, k lékaři nešla. Porodní bolesti na ni přišly v noci na 28. září. „Byla to šílená panika,“ popsala své pocity. Ukryla se do koupelny, rodinu prý nechtěla budit, aby ji neobtěžovala. Záchranku nevolala.

Proč dítě nedala do babyboxu, nedokázala vysvětlit

„Nevzpomínám si, zda dítě plakalo,“ řekla soudu. Holčičku porodila do vany, v níž bylo několik centimetrů vody. „Po porodu jsem opustila vanu, dítě tam zůstalo,“ vypověděla obžalovaná u soudu, co se dělo dál. Poté tělíčko v ručníku vložila do pračky částečně naplněné špinavým prádlem a šla si lehnout.

Na dotaz soudkyně obžalovaná nedokázala smysluplně vysvětlit, proč dítě neuložila například do babyboxu nebo neumožnila jeho adopci, pokud si ho ve své tíživé sociální situaci nemohla dovolit vychovávat.

Žena při výslechu přiznala, že tělíčko uložila v dětském pokoji a porod dál tajila. „Chtěla jsem je nechat dál tak, jak to je,“ komentovala to obviněná.

O dva dny později do bytu dorazila policejní hlídka zalarmovaná jejím druhem. „Ukázala jsem jim, kam jsem uložila tělo,“ popsala situaci obžalovaná.

Rodina je v dezolátním stavu, řekla zmocněnkyně dětí

Soud obšírně vyslýchal také druha obžalované. Na jeho žádost předsedkyně senátu Lenka Cihlářová poslala veřejnost na chodbu.

„Rodina je v dezolátním stavu, nyní žije v azylovém domě, staršímu z dětí obžalované hrozí kvůli psychické újmě dlouhodobé následky,“ uvedla zmocněnkyně dětí.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších svědků, rozsudek by měl padnout na počátku června.