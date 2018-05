Za utopení novorozence ve vaně dostala matka 15,5 roku, čin plánovala

Obžalovaná porodila v noci na 28. září 2017 na sídlišti ve Lhotce v bytě, který obývala s druhem a dětmi. Své těhotenství před nimi po celou dobu tajila a na přímé dotazy ho popírala. Nikomu se nesvěřila, k lékaři na prohlídku nešla.



„Je zřejmé, že s existencí dítěte nepočítala. Neshromažďovala žádnou výbavu nebo kojenecké lahvičky,“ vysvětlila předsedkyně senátu pražského městského soudu Lenka Cihlářová, proč soud dospěl k závěru, že vražda byla plánovaná.



„Podle psycholožky nemá obžalovaná vůli volit řešení, která jsou pro ni složitější. Zvolila tedy nejrychlejší a nejsnazší řešení situace. Není schopna zvažovat následky svého chování a v podstatě ji to ani nezajímá. S dítětem naložila, jako by to byla její věc, kterou si porodila a může si s ní dělat, co chce,“ popsala soudkyně.



Obžalovaná, která má základní vzdělání, nikdy nepracovala s výjimkou brigády na poště, kde však spáchala trestný čin, takže byla propuštěna. „Tímto přístupem k zajišťování prostředků dostala rodinu do dluhů. Půjčovali si a obžalovaná uvedla, že některý měsíc neměli ani na jídlo. Věděla, že za této ekonomické situace si nemohou dovolit další dítě,“ doplnila Cihlářová.



Ženě hrozilo 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest, pro jehož uložení však podle státního zástupce Vladimíra Pazourka nebyly splněny podmínky.

Pazourek pro obžalovanou požadoval odnětí svobody v dolní polovině sazby. Podle něj se žena s ohledem na sociální situaci rodiny i na vztahy s partnerem rozhodla, že si dítě nenechá, hned když zjistila, že je těhotná.

Devětatřicetiletá obžalovaná se vyhlášení rozsudku na vlastní žádost nezúčastnila. Je ve vazbě, její rodina skončila v azylovém domě. Patnáctiletá dcera, která po porodu objevila krvavé stopy v koupelně, dochází s psychickými problémy do krizového centra a svému čtyřletému bratrovi se snaží nahradit matku.

Obdobně možná rodila dvakrát

Dříve žena u pražského městského soudu nedokázala vysvětlit, proč novorozenou dceru neodvezla do babyboxu nebo nedonesla do nedaleké krčské nemocnice.

„Nevzpomínám si, zda dítě plakalo,“ řekla soudu. Holčičku porodila do vany, v níž bylo několik centimetrů vody, nechala ji tam ležet obličejem dolů.

„Po porodu jsem opustila vanu, dítě tam zůstalo,“ vypověděla obžalovaná u soudu, co se dělo dál. Poté tělíčko v ručníku vložila do pračky částečně naplněné špinavým prádlem a šla si lehnout. Později ostatky přesunula do dětského pokoje.

Na dotaz, proč se o dítě nepostarala, jen krčila rameny. Z trestního spisu vyplývá, že žena možná obdobným způsobem porodila i v roce 2015. Obžalovaná se k tomu odmítla vyjádřit. K činu se přiznala poté, co na ni její partner zavolal policii.

Rozsudek zatím není pravomocný.