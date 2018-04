Mělnickým podzemím již deset let provází světloplachý průvodce

Podzemí v Mělníku je veřejnosti přístupné již deset let a letos v březnu oslavilo kulaté výročí. Jeho historie však sahá mnohem dále, konkrétně do 13. století. Návštěvníky v podzemí provází Miroslav Kořenář, který zájemce zavede až 8,5 metru po povrch do vlhkého a potemnělého prostředí. Teplota se zde během celého roku pohybuje mezi 8 až 15 stupni Celsia.