VIDEO: Měřák ukazuje hluk v barové ulici, strážníci mohou tišit opilce

„Funguje to tak, že je někde umístěné technické zařízení. To po kalibraci a všech technických záležitostech kumuluje veškerý hluk, který v danou chvíli v lokalitě je,“ informoval Ivan Solil, radní pro bezpečnost v Praze 1.



Zařízení měří veškerý hluk včetně dopravy a toho, co se v místě zrovna odehrává. Přes den se hodnoty obvykle pohybují v limitu, a tak se naměřené decibely zobrazují na displeji v zelených číslech. V noci, pokud například podnapilá skupinka lidí udělá velký rámus, se mohou čísla zbarvit do červena.

To se stane v případě, že hluk překročí hygienickou normu. Podle Solila to však nebude tak, že by každou skupinku pokutovali strážníci.

„Nebude to tak, že když se tam rozsvítí červená, tak se seběhnou policisté a budou někoho pokutovat. My tímto chceme transparentně ukázat, v jakých poměrech tam lidé žijí,“ vysvětlil Ivan Solil.

Podle něj je nejhorší situace na Starém Městě, hlavně právě v Dlouhé ulici, dále v ulici V Kolkovně a v ulicích Kozí a Masná, kde je řada barů a hospod, kam nejčastěji míří takzvaní pub crawleři neboli alkoholoví turisté. Ti se v noci pěšky přemisťují od jednoho baru k druhému a opojeni dělají na ulicích hluk.

Praha 1 také usiluje o omezení otevírací doby barů a hospod

Novinka by měla pomáhat i strážníkům, kteří v případě nutnosti zásahu nebudou muset složitě zjišťovat, zda byl či nebyl překročen hlukový limit

Měřič hluku v Dlouhé ulici je zatím pouze pilotním projektem. Pokud by se osvědčil, mohlo by se zařízení v budoucnu objevit i v dalších lokalitách v Praze 1.

Tato městská část také už delší dobu apeluje na magistrát hlavního města, aby se začal zabýval již čtyři roky připraveným návrhem vyhlášky o omezování otevírací doby barů a klubů v centru. Podle města je to ale právně problematické.