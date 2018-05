Strážníci „složili“ a spoutali řidiče na Václaváku. Prý nespolupracoval

Incident se stal loni 27. března v dolní části Václavského náměstí. Odpověď na otázku, proč se záznam objevil na internetu právě nyní, se redakce iDNES.cz snaží získat. Video zveřejnil na Facebooku spolek Šalamoun, který se zaměřuje na nejasné případy.

Zachycuje krátkou debatu mezi strážníkem a řidičem, který na náměstí zaparkoval svoje auto v zákazu zastavení. Vzápětí přijíždějí posily a celkem tři strážníci svalí muže na zem a odvedou ho v poutech. Další jim asistují.

Při zákroku mužova partnerka s dítětem v kočárku na strážníky v panice několikrát křičela, že potřebuje do nemocnice.

„To je můj partner. Já potřebuju do nemocnice, jsem těhotná a on na mě jenom čekal, protože jsme se nemohli najít,“ říká žena na videu.



Rok starý incident vyvolal na internetu vlnu nesouhlasu vůči zákroku městské policie. Ta ale tvrdí, že bylo vše v pořádku a problému by se dalo předejít, kdyby muž spolupracoval.



„Strážníci vyzvali řidiče, aby si připravil doklad totožnosti, protože byl důvodně podezřelý ze spáchání přestupku. Muž na výzvy strážníka nedbal a pokusil se s vozidlem odjet. Nakonec se zamkl v autě a dokonce zatáhl okénko. Poté k vozidlu dorazila neznámá žena s kočárkem, muž vystoupil z vozidla a v tu chvíli ho strážníci znovu vyzvali, aby zůstal na místě a předložil doklady,“ uvedl mluvčí městské policie Jan Čihák.



Muž začal být podle strážníků agresivní, proto ho další hlídka musela pomocí donucovacích prostředků zpacifikovat a odvézt na policii.

„Kdyby ten muž vyhověl a hned napoprvé předložil doklady, nic by se nestalo. Asi by s ním byl projednán přestupek a s paní by v klidu odjeli za pět minut dál,“ dodal Čihák.

Úplný začátek kontaktu strážníků s řidičem na videu zachycen není.