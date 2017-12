Městské části zlevní o svátcích parkování. Někde bude i zdarma

Jak se mění parkování o vánočních svátcích Praha 1: režim se nemění. Praha 2: snížená cena v návštěvnických a ve smíšených zónách od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Praha 3: zdarma všude od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018. Praha 5: snížená cena v návštěvnických a smíšených zónách od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Praha 6: snížená cena v návštěvnických a smíšených zónách od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Praha 7: zdarma v části ulic Kostelní, U Sparty, Ortenovo náměstí a Jateční a dále U Výstaviště. Praha 8: snížená cena v návštěvnických a smíšených zónách od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.