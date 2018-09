Dostavba vnitřního okruhu v Praze získává obrysy, z poloviny povede tunely

Teprve nyní udělalo město další důležitý krok k tomu, aby v budoucnu vznikl chybějící severovýchodní úsek mezi Pelc-Tyrolkou v Troji u výjezdu z tunelu Blanka a Štěrboholskou radiálou.



Pražští radní totiž minulé úterý schválili vypracování detailní projektové dokumentace nutné pro získání všech povolení ke stavbě. Za tyto práce magistrát zaplatí zhruba 307 milionů korun.

„Vybrali jsme projektanty na jednotlivé úseky. S nimi město ihned podepíše smlouvu a od září konečně začnou projektovat dokončení Městského okruhu. Jedná se o důležitý krok, abychom se posunuli k samotné realizaci,“ tvrdí náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Na zpracování projektu si však město počká, podle Dolínka by měl být hotový zhruba za dva až tři roky. Následně bude muset podstoupit ještě veškeré administrativní úkony. Stavební práce by tak mohly začít až za šest let, hotovo pak má být nejdříve za dalších šest let, tedy v roce 2030.

Výši veškerých nákladů magistrát odhadl na 40 miliard korun, přesnější propočet má však určit až projekt.

Varianta Vlasta

Na rozhodnutí radních je nejdůležitější, že zadali zpracovat materiál v trase, která má být dlouhá 10,3 kilometru a z poloviny povede tunely. Definitivně se tak rozhodli pro variantu nazývanou Vlasta. Název byl údajně inspirován aktivistkou z Prahy 8, která prosazovala zahloubení Holešoviček.

Kudy povede Městský okruh

Právě o vedení okruhu se vedl dlouhodobý spor uvnitř vládnoucí koalice. Zatímco ANO a ČSSD prosazovaly tunely, Trojkoalice v čele se Zelenými navrhovala alternativní vedení, takzvaný duál, který počítal jen s rozšířením stávajících komunikací. Mělo se jednat o výrazně jednodušší a levnější řešení.

Trojkoalice si sice loni v rámci koaličních jednání vymohla u ANO a ČSSD zadání studie, která měla podrobněji prověřit jejich návrh, letos v květnu však pražští radní toto rozhodnutí zrušili.

Podle předsedy zastupitelského výboru pro dopravu Matěje Stropnického (Trojkoalice/Zelení) už v té době byla veřejná zakázka na posouzení trasy uzavřena, ale dokument tak přece jen vznikne.

„Termín na dodání je zhruba v polovině září. Takže ještě před volbami představíme tuto variantu,“ říká Stropnický navzdory vůli radních.

„Čekám na výsledek, jak moc bude duál pro město výhodný. Dál stojím za tím, že je vyhazování peněz budovat mnohakilometrový tunel tam, kde na povrchu už existuje trasa, která nevede zástavbou,“ je přesvědčen Stropnický.

Nevylučuje, že kvůli tomu ještě do konce září svolá mimořádné jednání dopravního výboru. Otázka však je, jestli může výsledek studie, ať bude jakýkoliv, ještě něco změnit.

Duál navíc jednoznačně nepodporuje žádný z lídrů větších stran kandidujících za měsíc do voleb v hlavním městě. Podle zjištění MF DNES nemají zcela jasno o nejlepší variantě. Piráti ani uskupení Praha sobě či současný lídr Zelených Ondřej Mirovský se striktně nestavějí zády k řešení s tunely. Naopak ODS, ČSSD, koalice TOP 09 se STAN, komunisté i ANO se k němu zcela zřetelně hlásí.

Přestože dokončení okruhu vedeného pod zemí bude velmi nákladné, strany jej vesměs podporují především kvůli menšímu dopadu na životní prostředí z hlediska hluku a znečištění a zároveň pro jeho vysokou dopravní kapacitu.

Souhlas městských částí

Podobně to vidí i radnice, přes které má obří stavba vést. Ty kvitují s povděkem krok radních, kteří zadali projekční práce na trasu Vlasta.

„Toto řešení jednoznačně podporujeme. V rámci nedávného připomínkování Metropolitního plánu se naše zastupitelstvo jasně vyslovilo pro vedení tunely,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) s tím, že rada města měla rozhodnout ve věci mnohem dříve.

Podle starosty Prahy 3 Alexandra Bellu (ODS) městská část navíc počítá s tím, že se při projektování aktivně zapojí do diskuse. „Posun v přípravě vítáme. V rámci celého procesu se radnice určitě bude k situaci vyjadřovat z hlediska maximálního snížení dopravního zatížení v ulicích Prahy 3, ale i po stránce architektonické,“ upozorňuje starosta.

Zakázku na projektové práce i výstavbu magistrát rozdělil na tři části: z Pelc-Tyrolky na Balabenku a odtud ke Štěrboholské radiále a na Libeňskou spojku, která auta navede na Proseckou radiálu směřující k dálnici na Ústí nad Labem.