Vrták, který prorazil tubus metra na Bořislavce, poškodil i jedoucí soupravy

Většina z vás zřejmě zachytila, že při stavbě budovy došlo k poškození tubusu metra A nedaleko stanice Bořislavka, do kterého se provrtal vrták. To se stalo ráno v neděli 21. října, přičemž provoz metro obnovilo po cca dvou hodinách. Chtěl jsem se do tubusu podívat, abych zkontroloval rozsah poškození, jak už je ale "dobrým" zvykem, opět se okolo toho rozehrála nepěkná hra. Nejprve nás tam Dopravní podnik vůbec nechtěl pustit s tím, že se jedná o rutinní opravu. Po víkendu sv...olil, ale že prý bez novinářů. Nakonec mohli i novináři. Oproti tomu developer neměl nic proti, abychom se na stavbu šli podívat a od začátku nám vycházel vstříc.