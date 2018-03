Metro do Písnice spolkne 40 miliard, nejdražší budou tunely a vestibuly

Letos v létě by měl začít geologický průzkum, který potrvá asi rok. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. Trasa má odlehčit lince C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem.

Z celkové sumy budou vlaky a řídící systém stát 6,5 miliardy. Depa a parkoviště vyjdou na 5,7 miliardy korun a další peníze bude nutné vydat například na výkupy pozemků a povrchové části stanic.

Kvůli výkupu pozemků chtějí dopravní podnik (DPP) a hlavní město založit společný podnik s developerem. Vítězem tendru byla firma Penta Investments. DPP podle generálního ředitele Martina Gillara není sám schopen pozemky vykoupit. Vlastníci žádají mnohem vyšší částky, než na kolik je ocenily posudky DPP. Zároveň chtějí kompenzaci za roky, kdy na území byla dána stavební uzávěra.

Společný podnik by s výkupem podle Gillara neměl mít problém. DPP se potřebuje domluvit s vlastníky 451 z celkově nutných 655 pozemků.

Ze společného podniku by byla vyjmuta území u stanic Nádraží Krč a Nemocnice Krč. „Je to z toho důvodu, že majetkově vlastníky, kteří mají pozemky prodat nebo poskytnout práva k pozemkům, zastupuje jeden subjekt a s tímto subjektem v tuto chvíli jedná hlavní město za účasti DPP a Prahy 4. Předpokládám velmi optimisticky dohody s vlastníky v druhém, respektive třetím kvartálu 2018,“ řekl Gillar.

Letos v létě by měl začít geologický průzkum pro první plánovaný úsek mezi Pankrácí a Novými Dvory. „Zhruba v červnu, v červenci bychom začali se samotnými pracemi. Ty by končily v zhruba srpnu 2019,“ řekl na jednání výboru Gillar. Průzkum se uskuteční na čtyřech místech a vyjde asi na jednu miliardu korun.

Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. V první fázi má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Následovat má úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede odtud, zatím není rozhodnuto. Podle jedné varianty má vést na náměstí Republiky, podle další na Žižkov a do Vysočan.