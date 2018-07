Praha spolupráci s Pentou odkládá, radní návrh na poslední chvíli stáhli

Urychlit zdlouhavý a mnohdy dosud neúspěšný výkup pozemků pro plánovanou linku metra D. To má být hlavní cíl společného podniku, který připravuje dopravní podnik s investiční skupinou Penta.

Součástí projektu by byl i rozvoj okolí budoucích stanic. Jenže podle odpůrců je to rizikový krok, kdy město ztratí plnou kontrolu nad novou podobou území.



Aby mohl záměr vůbec vzniknout, potřebuje dopravní podnik získat souhlas svého akcionáře, kterým je hlavní město. Jenže pražští radní se k definitivnímu rozhodnutí dlouho neměli. Mimo jiné i proto, že koncem června poslanci schválili návrh zákona, který budování dopravní infrastruktury výrazně zrychlí. A to tak, že umožní začít stavět i na pozemcích, které státu, případně městu ještě nepatří. A do seznamu prioritních staveb, kterých by se to týkalo, se dostala právě i linka metra D.

Nabízí se tedy otázka, zda má vůbec ještě smysl v přípravách společného podniku pokračovat. Dopravní podnik si proto nechal vypracovat podrobný rozbor, který mu měl ukázat, jak moc ovlivní změna legislativy chystanou výstavbu metra D.

Generální ředitel této městské společnosti Martin Gillar začátkem měsíce sdělil, že během dvou týdnů budou závěry analýzy k dispozici. Na její výsledky sliboval vyčkat náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) i primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která vznik společného podniku iniciovala.

„Musíme zákon zanalyzovat, do jaké míry má vliv na urychlení výstavby. Pokud vyhodnotíme, že dopad má, budeme muset projekt modifikovat,“ uvedla dříve primátorka.

Analýza zpracovaná ještě není

Jenže jak dopravní podnik nyní přiznal, materiál stále hotový není. „K této novele zákona jsme si nechali zpracovat dopadovou právní analýzu, jejíž výsledky lze očekávat v horizontu týdnů po zveřejnění textu této novely zákona ve Sbírce zákonů ČR,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Vzhledem k tomu, že celý legislativní proces nebyl stále ukončen, dopravní podnik podle ní zatím žádné stanovisko v této věci nezaujal.

Zarážející je ovšem skutečnost, že i přes nedostatek informací a závazek vyčkat až na výsledek rozboru měli pražští radní už dnes o miliardovém projektu se soukromým investorem definitivně rozhodnout. Materiál byl totiž na programu dnešního jednání.

Teprve v pondělí takřka na poslední chvíli byl podle informací MF DNES stažen. Kdy se do rady vrátí, zatím jasné není. Dolínek ani Krnáčová se k aktuální situaci nevyjádřili.

Mezitím se ale proti společnému podniku s Pentou jednoznačně postavila Trojkoalice, která je také součástí vládnoucí koalice. Náměstkyně pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) to zdůvodnila tím, že právě úprava legislativy vyřeší hlavní problém s výkupy pozemků pro stavbu metra D a spolupráce s investorem už nebude potřeba. „Z našich analýz vyplývá, že zákon o předběžné držbě, který teď konečně prošel ve Sněmovně, výrazně zrychlí výkup pozemků pro nové stanice metra. A to i bez účasti soukromých subjektů,“ říká Kolínská.

A tlak na vedení města vyvíjí i část opozice, která záměr také ostře kritizuje. „Pokud současné vedení Prahy opravdu chce založit společný podnik s Pentou, tak ať za to nesou odpovědnost konkrétní politici, kteří pro tento projekt zvednou ruku. My společný podnik stále odmítáme, považujeme ho za velmi nevýhodný pro Prahu,“ tvrdí kandidát na primátora za Piráty Zdeněk Hřib. Zároveň upozorňuje, že se město chystá udělat zásadní krok jen krátce před podzimními komunálními volbami.

S obdobným názorem v pondělí přispěchal i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který radní vyzval, aby hlasování odložili a nechali rozhodnutí až na nově zvolené vedení města.