Podobu stanic metra D výtvarníci nezmění. Projektanti nechtějí ustoupit

Před dvěma lety se podařilo aktivistům sesbírat více než tři tisíce podpisů od Pražanů, kteří požadovali, aby se na stanice metra D uspořádaly architektonické soutěže. Další tisíce lidí podepsaly petici on-line.

Vedení města tlaku ustoupilo a zadalo dopravnímu podniku, aby soutěže vyhlásil.

Ten se ovšem musel uchýlit ke kompromisu. Kvůli tomu, že už podepsal smlouvy s projektanty Metroprojektu, rozhodl o uspořádání soutěží výtvarných. I tak se měly již hotové návrhy jednotlivých stanic významně změnit.

Soutěžící výtvarníci a architekti by byli de facto limitováni pouze rozměry nástupišť a tunelů. Jinou podobu mohly získat například lavičky, obklady nebo osvětlení. Změnit se mělo vše od barev po materiály.

Po čtvrteční schůzce města s vedením Metroprojektu není vůbec jisté, zda se soutěže uskuteční. Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) mluví o konci výtvarných klání.

„Metroprojekt se nechce vzdát autorských práv,“ vysvětluje Kolínská.

Aby totiž mohly soutěže proběhnout v podobě, kterou si přálo město, museli by se jednotliví architekti stojící za již hotovými návrhy stanic uvolit, že nebudou vítězi soutěže mluvit do návrhu. Tím by ponechali volnou ruku vítězům výtvarných soutěží, ale zároveň by nechali své návrhy ustoupit do pozadí.

S tím architekti Metroprojektu nesouhlasí. „Vítězný návrh by musel projít schválením u původního architekta. Třeba by to ze třiceti procent dopadlo výborně, ale kdo by se přihlásil do soutěže, kde je napsáno, že jeho návrh bude ještě někdo kontrolovat?“ ptá se Kolínská.

Primátorka: Chci se dohodnout

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) vidí chybu na straně Kolínské. Městská rada před osmi měsíci Kolínskou pověřila, aby vyjednávala s projektanty.

„Teprve minulý týden jsme se dozvěděli, že paní náměstkyně v jednáních nikam nepokročila. To je i důvod, proč je současný stav v podstatě stejný jako před osmi měsíci. Chci se sama sejít se zástupci Metroprojektu, a přece jen se s nimi pokusit domluvit,“ říká primátorka.

Metro D a soutěže na podobu stanic Podle odhadů by metro D mělo vyjít na padesát miliard korun.

Se stavbou by se mělo začít už v příštím roce, ale město zatím nevlastní všechny potřebné pozemky.

Nejprve se postaví osm stanic: Depo Písnice – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Nemocnice Krč – Nádraží Krč – Olbrachtova – Pankrác (přestup na linku C). Těchto stanic se měly týkat výtvarné soutěže.

Metro má později z Pankráce pokračovat na náměstí Bratří Synků a z něj na náměstí Míru (přestup na metro A). Podoba těchto dvou stanic by měla vzejít z architektonické soutěže.

Někteří politici prosazují, aby metro D z Vinohrad pokračovalo na Žižkov.



Čtvrteční schůzky se zúčastnili i zástupci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kteří jsou z výsledku jednání rozčarováni pravděpodobně nejvíce.

„Na východ i na západ od nás se nové stanice metra realizují pomocí architektonických soutěží. Nerozumíme tomu, proč se Metroprojekt tomuto osvědčenému postupu stále brání,“ říká mluvčí institutu Marek Vácha.

Pokud se soutěže neuskuteční, bude to pro město podle něj veliká škoda. „Jejich cena přitom netvoří ani jedno promile z rozpočtu celého projektu metra,“ doplňuje.

Ředitel Metroprojektu David Krása přiznává, že se na čtvrteční schůzce s městem nedohodli.

„Autoři architektonických návrhů všech osmi stanic se shodli, že by principy jejich návrhů měly být součástí zadání výtvarné soutěže. Tyto architektonické návrhy byly vzájemně odsouhlaseny s IPR,“ vysvětluje ředitel. Podle něj autoři na návrzích pracovali od roku 2010.

„Kdyby ty návrhy byly pouze doporučující, nemuseli by se soutěžící výtvarníci dosavadním architektonickým řešením vůbec řídit,“ dodává Krása. Nemyslí si však, že to znamená konec výtvarných soutěží.

Soutěže na dvě stanice budou

Spor o výtvarné soutěže se týká osmi stanic v úseku Depo Písnice – Pankrác, kde již nelze vyhlásit klasické architektonické soutěže.

Od Pankráce by metro mělo pokračovat na náměstí Bratří Synků a z něj na Vinohrady na náměstí Míru. V případě těchto dvou stanic žádná smlouva s architekty podepsána není a Praha si díky tomu může vybrat autora v soutěži. Dopravní podnik by ji měl vyhlásit ještě letos.

Kdyby se nakonec podařilo výtvarné soutěže realizovat, vznikly by po dlouhé době první stanice, které by nepocházely z dílny Metroprojektu nebo s ním spolupracujících architektů. Jednou z výjimek je stanice Kolbenova na lince B. Tamní vestibul navrhlo studio Chalupa architekti.

Podívejte se, jak by mohla vypadat trasa metra D:



