Ať jezdí metro B do Horních Počernic, přeje si starostka městské části

„Oslovili jsme Metroprojekt, podle kterého je to technicky možné. Byla jsem i za náměstkem Petrem Dolínkem, který nechal zadat pražskému dopravnímu podniku ověřovací studii proveditelnosti,“ řekla iDNES.cz starostka Horních Počernic Hana Moravcová s tím, že projekt nechala radnice zapsat v rámci připomínek k návrhu územního plánu.

Podle Moravcové by v Horních Počernicích měly být rovnou dvě stanice metra, které by vyrostly převážně na pozemcích ve vlastnictví městské části nebo hlavního města.

První stanice by byla uprostřed Horních Počernic u křižovatky ulic Jivanská a Ratibořická. Nová konečná zastávka by podle starostky měla být až na okraji městské části poblíž křižovatek ulic Náchodská a Ratibořická. Zde by zároveň bylo i další záchytné parkoviště P+R.

„Je důležité, aby okrajové městské části přestaly být trychtýřem dopravy pro centrum města a byly do nich dotaženy konečné stanice metra. Myslím si, že minimálně z 20 procent by se tím u nás v dopravě odlehčilo. Nebude jezdit ani tolik autobusů, protože metro pojme více lidí,“ dodala Moravcová.

Starostka věří, že v případě, že projekt schválí pražský magistrát, mohlo by nové prodloužení být hotové do pěti let.

Jednání o prodloužení žluté linky potvrdil ředitel Metroprojektu, který měl na toto téma se starostkou schůzku.

„Uzavřeli jsme ji s tím, že paní starostka vyvolá na toto téma jednání na IPR a já jsem jí přislíbil spoluúčast. K tomuto jednání zatím nedošlo,“ uvedl ředitel Metroprojektu David Krása.

Institut plánování a rozvoje (IPR) sice o projektu ví, ale v současné době to není téma, kterým by se zabývali.

„Variant a nápadů na budoucí vedení metra je mnoho. Prioritou je nyní schválení Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, který se soustředí na výstavbu metra D z Pankráce do Depa Písnice a zahájení úseku z Pankráce na Náměstí míru,“ sdělil mluvčí IPR Adam Švejda.

Termín pěti let, který si stanovila starostka Počernic se zřejmě naplnit nepodaří. Plán se podle Švejdy zaměřuje na projekty, které je možné časově i finančně vybudovat právě do roku 2030.

Prověřovací studie, která se bude zabývat dalším pokračováním metra z dnešních konečných stanic po roce 2030 se podle Švejdy začne zpracovávat během příštího roku.