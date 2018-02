VIDEO: Stanice metra v Letňanech se po deseti letech rozpadá. Chybí údržba

Nejhůře je na tom výtah, z něhož opadaly keramické dlaždice téměř po celém obvodu. Jedna část je natolik ohlodaná větrem a vodou, že jsou vidět i cihly.

Ani schodiště vedoucí na zastávku autobusů směřujících do Staré Boleslavi nezáří novotou. Obklady se rozpadly a ze zdiva se odlamuje kovové těsnění. Rovněž v okolí schodů leží rozbité dlaždice a kusy cihel.

Oprava přijde ještě letos

Kromě běžného úklidu nebo výměny žárovek se od otevření stanice do venkovních vestibulů neinvestovalo. Dlaždice začaly z budov odpadávat už před šesti lety, ale majitel, dopravní podnik, se do oprav nepustil. Jednal o nich s Metrostavem, který se na úseku podílel. Záruční lhůta stanic totiž byla šest let.

„Po několika letech neúspěšných reklamací předaných objektů a rozdílných právních výkladů ohledně sjednané délky záruk zahajujeme přípravné práce k rozsáhlým opravám,“ vysvětluje mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Aneta Řehková.

„Nejprve musíme určit přesný rozsah poškozených částí stavby. Následně vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele,“ dodává mluvčí. Opravy by měly v ideálním případě začít ještě letos.

Podle předsedy dopravního výboru pražského zastupitelstva Matěje Stropnického (Trojkoalice/Zelení) je problém v absenci průběžné údržby, který se týká především vestibulů a výstupů na povrch.

„Ještě jako náměstek primátorky jsem zadal přípravu plánu komplexních oprav stanic metra v nejhorším stavu,“ říká Stropnický.

„Materiál je hotov, takže věřím, že podle něj dopravní podnik opravy skutečně připravuje. V případě Letňan je na vině i nevhodně zvolený materiál tenkých obkladových dlaždic, které se nehodí do exteriéru,“ myslí si. „Takových problémů je se stanicemi z ‚bémovské éry‘ mnoho,“ dodává.

Radnice: Nic s tím nenaděláme

I podle architekta Petra Kučery, který spolupracuje na vítězném návrhu nové podoby Václavského náměstí a angažuje se ve vznikajícím hnutí Praha sobě, jsou na vině zanedbané opravy.

„Údržba je dlouhodobě podceňována. Zásada správného hospodaření je něco postavit a pak to udržovat. U nás to funguje tak, že se něco postaví, je to náročné na údržbu, pak se to neudržuje a o to rychleji se to dostane do havarijního stavu,“ říká Kučera.

Chátrající stanice Jinonice vloni prošly rekonstrukcí, po níž odpadávaly obkladové dlaždice.

vloni prošly rekonstrukcí, po níž odpadávaly obkladové dlaždice. Aktuálně je uzavřený vestibul Budějovické u Domu bytové kultury, eskalátory stanice Anděl u Plzeňské ulice, vestibul Palmovky u autobusových zastávek a vchody do metra na náměstí Republiky.

u Domu bytové kultury, eskalátory stanice u Plzeňské ulice, vestibul u autobusových zastávek a vchody do metra na Částečná omezení jsou na Skalce, Veleslavíně, Muzeu (na lince A) a v Kobylisích.



Situace se podle něho v posledních letech lepší, Praha ale má z minulosti nashromážděný dluh, kdy se neopravovalo v předstihu. To se pak promítá v aktuální situaci s mosty nebo uzavřenými vestibuly metra.

Někteří z oslovených cestujících dávají stav stanice za vinu městské části. Radnice Prahy 18, na jejímž území se letňanské metro nachází, však o problému nevěděla.

„Na odpadávající dlaždice neupozornil nikdo z občanů,“ říká mluvčí letňanské radnice Hana Saitzová.

Ale ani kdyby v Letňanech o chátrání věděli, stejně by to nepomohlo.

„Upozornění ze strany městské části by mělo pouze informativní charakter. Rovnocenným partnerem dopravního podniku je magistrát,“ upozorňuje Saitzová na fakt, že radnice jsou ohledně úprav okolí stanic metra bez prostředků.