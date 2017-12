Na Černém Mostě spadl člověk do kolejiště metra, zlomil si nohu

14:02 , aktualizováno 14:02

V pátek odpoledne spadl ve stanici metra Černý most člověk do kolejiště. Podle předběžných informací si zlomil nohu. Provoz metra byl na půl hodiny zastaven v obou směrech v úseku Černý Most - Českomoravská.