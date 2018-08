Zelená linka metra jezdí už čtyřicet let, jubileum připomíná černá huba

Jak se áčko prodlužovalo Nejstarší úsek linky A, který spojil Dejvice a Vinohrady, měří 4,7 kilometru a vzniklo na něm sedm stanic, z toho jedna přestupní (Muzeum s linkou C; od vybudování linky B v roce 1985 je přestupní také Můstek). V prosinci 1980 se „áčko“ prodloužilo o tři stanice (úsek Náměstí Míru-Želivského), poté přibyly ještě stanice Strašnická (červenec 1980) a Skalka (červenec 1990). V květnu 2006 se cestujícím otevřela stanice Depo Hostivař, která vznikla na místě někdejší myčky souprav. Nejnovější úsek linky A vznikl mezi roky 2009 až 2015 na jejím západním konci, vede z Dejvické do stanice Nemocnice Motol a vznikly na něm čtyři nové stanice. I po jeho otevření zůstává linka A zůstává v rámci pražského metra nejkratší měří 10,995 kilometru (linka B má 25,704 kilometru a C 22,425 kilometru) a je na ní 13 stanic (na lince B jich je 24, na C pak 20). Cesta z konečné na konečnou, tedy z Depa Hostivař do Nemocnice Motol, trvá půl hodiny.