Hasiči, záchranka i policie budou v metru nacvičovat na útok teroristů

Akce má za cíl připravit bezpečnostní složky a další organizace na situaci, při které by v některé ze stanic pražského metra provedl terorista útok. „Na území České republiky k takovýmto událostem naštěstí doposud nedošlo, Praha je dokonce šesté nejbezpečnější město na světě,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová.

Podle Krnáčově je však důležité se na tuto možnost náležitě připravit. „Připravenost, koordinace a adekvátní rychlá reakce jsou v takovou chvíli naprosto zásadní,“ dodala.

Stovky cestujících

Cvičení bude rozdělené na tři části. „Nejdříve dojde k útoku v oblasti nástupiště stanic. Na místě bude poté přibližně 300 lidí, z toho 60 zraněných a mrtvých, ke kterým budou vyjíždět záchranáři,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Na závěr zasedne pražský krizový štáb.

Celkem se do nočního cvičení zapojí deset různých organizací včetně vinohradské nemocnice nebo Českého červeného kříže. Cvičení započne kolem půl 2 ve středu v noci.

Cvičení omezí i dopravu

Ulice Wilsonova a Mezibranská budou v době cvičení uzavřeny pro dopravu a doprava ve směru na Nuselský most bude převedena do protisměru. Provoz v Legerově ulici povede jedním jízdním pruhem a řidiči se ulicí Anglickou dostanou zpět do svého směru do Sokolské ulice. V opačném směru bude provoz v Legerově ulici nezměněn.

Provoz metra ohrožen nebude, neboť se cvičení uskuteční po odjetí posledního nočního spoje. Pro noční autobusové linky 905, 907, 908 a 911 bude zrušena pouze zastávka Muzeum.

V prostorách metra se zásah proti teroristům nacvičoval i v roce 2017