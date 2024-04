Klídek a pohoda. Zkuste zítra zpomalit. Je totiž Národní den bez spěchu

Analýza portálu nehod Z celkového počtu „rychlostních“ nehod v posledních deseti letech téměř polovina z nich, tedy 51 488, končí pro účastníky nehody s lehkými či těžkými následky.

Počet osob s následky (lehká, těžká zranění, smrt) při těchto nehodách je celkem 68 582. Z toho celkem 6450 osob vyvázlo s těžkým zraněním a 2123 osob zemřelo.

Loni byl podíl nehod způsobených rychlou jízdou 13,56 procenta, konkrétní počet nehod byl 12 815. Počet nehod s následky za rok 2023 je 4932.

Největší počet nehod způsobených rychlou jízdou je ve všední dny zaznamenán v 7 hodin ráno. Dá se tedy předpokládat, že nejvíce lidé spěchají ráno do práce.

Nejvíce nehodovými měsíci jsou leden a prosinec.

Největší podíl nehod způsobených rychlou jízdou tvoří řidiči ve věku do 24 let, téměř 27 procent.