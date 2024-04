Nový zákon omezí dětem přístup k sociálním sítím. Je to extrémní opatření, reagují experti

Na druhou stranu se „socky“ staly velmi kontroverzním tématem ať už mezi generacemi, či experty. Podle Jany Večerkové, zakladatelky a ředitelky intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha, má používání sítí samozřejmě klady i zápory. „V obou případech je ale důležitá osvěta, tak abychom my vědomě používali sociální sítě k tomu, k čemu jsou dobré, a ne aby sociální sítě ovládaly nás,“ konstatuje pro Metro Večerková.

K jednomu takovému kontroverznímu kroku se minulý týden rozhodl americký stát Florida. Jeho guvernér Ron DeSantis podepsal nový zákon omezující přístup k sítím mladších dětí.

Nová legislativa v podstatě zakazuje dětem do čtrnácti let úplně využívat tyto platformy, zatímco adolescentům ve věku od 14 do 16 let povoluje jejich užívání pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců.

„Schválení návrhu na Floridě je bezpochyby kontroverzní krok, který navíc půjde velmi lehko obejít. U náctiletých pravděpodobně navíc dojde k efektu, že zakázané ovoce nejlépe chutná. Zákaz se může zdát jako snadné řešení, ale jediným reálným řešením je osvěta a soustavné vzdělávání mladých lidí tak, aby nebyli pasivními konzumenty, měli zdravé sebevědomí i mimo virtuální svět a nestávali se tak lehkými oběťmi,“ dodává Večerková.

Zakázat? TikTok se stal předmětem dohadů mezi americkými politiky. Možná je ale namístě zvážit, jaké má tamní společnost priority.

Na vině je geopolitické napětí, konkrétně mezi Čínou a Spojenými státy. Dění se točí okolo mateřské společnosti TikToku, čínské ByteDance, která má skrz sociální síť přístup k uživatelským datům (nejen) amerických občanů.

Americká vláda se obává, že se citlivá data mohou dostat do rukou čínské vlády. Ta je může zneužít k šíření dezinformací, které jsou v kontextu otevřených válečných konfliktů, nadcházejících amerických prezidentských voleb a rozkvětu generativní umělé inteligence mocnou zbraní.

Američtí zákonodárci proto přistupují k TikToku jako k trojskému koni a označili platformu za potenciální hrozbu pro národní bezpečnost a soukromí uživatelů. Po TikToku požadují, aby zpřetrhal pouta s ByteDance, jinak jej na území Spojených států zakážou.

David Strejc, odborník na moderní technologie, návrh zákona považuje za velmi problematický. „Je to extrémní opatření, které nerespektuje práva a autonomii mladých lidí. Obávám se, že je to spíše politické gesto než promyšlené řešení. Zákaz by byl velmi těžko vymahatelný a děti by si stejně našly způsob, jak ho obejít. Místo toho potřebujeme otevřenou diskusi, kvalitní vzdělávání a užší spolupráci mezi rodiči, školami a technologickými firmami,“ komentuje pro Metro Strejc.

Konec šikany?

Na obranu floridského zákona – zákaz by mohl podle Večerkové v malé míře přispět k minimalizaci kyberšikany a sexuálního zneužívání, ale není to samospásné řešení.

„Taktéž je otázka, jak by se následně takový 16letý člověk v dnešní době vypořádával s náhlým vstupem do světa sociálních sítí, které většina jeho vrstevníků používala už roky,“ míní Večerková. Podle Strejce mají projevy šikany mnohem hlubší příčiny a agresoři si vždy najdou cestu k obětem.

„Zákaz by mohl naopak ztížit identifikaci a řešení těchto případů, protože by se přesunuly do skrytější roviny. Klíčová je prevence, budování důvěry mezi dětmi a dospělými, podpora obětí. A to vše jde dělat i bez omezování svobody,“ konstatuje Strejc.

Liberální společnost

To, že se Florida zapsala regulací sociálních sítí do historie, by mohlo inspirovat i další státy. Podle Strejce je ale nepravděpodobné, aby podobné změny v zákoně čekaly i Českou republiku.

„Máme silnou tradici svobody a demokracie a naše společnost je poměrně liberální. Představa, že by stát takto plošně zakazoval dětem používat internetové platformy, je pro mě nepřijatelná,“ vysvětluje a dodává, že by očekával velký odpor odborné veřejnosti, aktivistů za digitální práva a třeba i mnoha politiků.

„Česko by se mělo ubírat cestou digitální gramotnosti a podpory zodpovědného chování, ne zákazů,“ uzavírá Strejc. Pokud by se i přesto Sněmovna rozhodla jít ve šlépějích americké Floridy, experti predikují spíše negativní dopady na českou mládež. „Děti by přišly o mnoho příležitostí k osobnímu rozvoji, vzdělávání, sociální interakci. Prohloubily by se nerovnosti mezi dětmi, které mají více možností se realizovat off-line, a těmi, pro něž je on-line svět důležitou součástí života. Zákaz by vedl k obcházení pravidel, lhaní rodičům, používání méně bezpečných platforem. Narušila by se důvěra mezi dětmi a dospělými. Pozitiva v podobě menších rizik by byla minimální a rozhodně by nepřevážila nad ztrátou svobody a příležitostí,“ dodává Strejc.

Děti mají vlastní práva

V neposlední řadě by se hlavně případná regulace projevila na svobodě projevu dětí a ztížila jim přístup k informacím.

„Zákaz by byl jednoznačně popřením jejich svobody projevu a práva na informace. Děti nejsou jen pasivní objekty ochrany, ale samostatné bytosti s vlastními právy. Mají právo se vyjadřovat, sdílet své názory, získávat informace. Samozřejmě úměrně věku a za určitých mantinelů, ale plošný zákaz považuji za nepřijatelný. Lepší je podporovat rozvoj jejich mediální gramotnosti a kritického myšlení. A to vše se nejlépe naučí právě používáním technologií, ne zákazem,“ uzavírá Strejc.