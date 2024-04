Testovací titulek pro článek v rubrice Události, který nepůjde najít.

Píseň Never Ending Story zpopularizoval netflixovský seriál Stranger Things. Song zní v poslední epizodě třetí sezony. Ta se odehrává v roce 1985, tedy jen rok po reálně premiéře filmu. Jako duet ji zpívají postavy Dustina a Suzie. Scéna působí kom

Píseň Never Ending Story zpopularizoval netflixovský seriál Stranger Things. Song zní v poslední epizodě třetí sezony. Ta se odehrává v roce 1985, tedy jen rok po reálně premiéře filmu. Jako duet ji zpívají postavy Dustina a Suzie. Scéna působí komicky, protože jejich kamarády právě honí monstrum. Suzie navíc musí rychle nadiktovat do vysílačky jiné postavě kód ke dveřím. Místo toho ale nutí Dustina zpívat. Po odvysílání dílu neuvěřitelně vzrostl zájem o singl. Sledovanost původního hudebního videa se podle YouTube během několika dní zvýšila o 800 procent. Spotify zase oznámilo 825procentní nárůst přehrání skladby.