Mezinárodní pozorovatelé voleb překvapili komisi, zavolala na ně policii

Dvojice mužů přišla v sobotu dopoledne do volební místnosti v Základní škole Vladislava Vančury.

„Muži se rozhlíželi a následně začali bez předchozího svolení fotografovat. Jeden ze členů komise proto přivolal naši hlídku,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Muži následně předložili potvrzení, že přijeli do Česka jako mezinárodní pozorovatelé voleb. „Předseda komise zatelefonoval nařízenému orgánu, aby si pravdivost dokumentu ověřil a ukázalo se, skutečně jde o mezinárodní volební pozorovatele, řešení celé situace jsme pouze dozorovali,“ doplnil mluvčí.

Předseda komise následně vyčlenil mužům konkrétní prostor, kde se mohli postavit a odkud dění v místnosti mohli pozorovat.

„Jsou to členové Evropské platformy pro demokratické volby. Povolení mají i k natáčení sčítání hlasů. V hlavním městě je podle našich informací zhruba patnáct týmů těchto pozorovatelů,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Cílem skupiny je pozorování volebního procesu v jednotlivých evropských zemích. Ze sesbíraných dat následně budou zpracovávat výstup. „Je však vždy na předsedovi, aby se s týmem domluvil. Nemohou natáčet a fotit komisi, která by si to nepřála,“ zdůraznil Hofman.

Potvrzení, že mohou v Česku volby pozorovat, zástupci platformy dostali přímo od Státní volební komise.

"Mají právo přístupu do kterékoli volební místnosti, nemáme možnost jim diktovat, kam půjdou, to by automaticky vyvolalo reakci, že se tam něco tají,“ vysvětlil člen státní volební komise Václav Henych. Kolik zástupců této platformy v Česku dohromady volby sledovalo, neupřesnil.

Pozorovatelé podle Henycha nesmí překážet průběhu volebního aktu, nesmí do něj nijak zasahovat a neměli by ohrozit ochranu osobních údajů.

„Třeba tím, že by si vzali do ruky výpis ze seznamu voličů. Mohou pouze stát a pozorovat, to může kterýkoli jiný občan. Při ohrožení chodu voleb má předseda učinit opatření - třeba jim říct, aby šli bokem nebo ven,“ vysvětlil.

V tuzemsku jsou i pozorovatelé OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), které zve při každých volbách sama vláda. Stejně tak je tomu i při nynějších parlamentních volbách.

„Je to dlouhodobá akce, pokládáme to za nejlepší možné řešení, kdy máme zpětnou vazbu. Řeknou nám své poznatky, s některými se můžeme ztotožnit a už jsme na jejich základě v minulosti i učinili různá opatření, která jsme považovali za rozumná. Vítáme to, naši vlastní pozorovatelé nejsou schopni obsáhnout tak velký počet místností,“ uzavřel Henych.