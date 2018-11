Zloděj z chrámu, v němž zemřeli Gabčík s Kubišem, vykradl další kostel

Osmkrát trestaného Michala Sedlmajera přivezla k soudu eskorta z ruzyňské věznice, kde si odpykává dvouletý trest za předchozí trestnou činnost. Poslední sérii krádeží stihl spáchat na přelomu loňského a letošního roku, ještě před nástupem do výkonu trestu.



Tyto případy nyní řeší soudy. Obvodní soud pro Prahu 5 začal ve středu projednávat Sedlmajerovo vloupání do kostela Nejsvětější Trojice v pražských Košířích. „Pokud jde o způsob, jakým jsem tam vnikl, tak je pravda to, co uvádí obžaloba,“ přiznal v jednací síni recidivista.



Večer 15. února 2018 rozbil skleněné luxfery a vlezl do sklepa kostela. „Ze sklepních prostor vzal sekyru, kladivo a žebřík a přesunul se k hlavnímu vchodu kostela, kde se snažil sekerou vypáčit vstupní dveře. To se mu nepovedlo (topůrko sekery zlomil). Použil proto žebřík, rozbil okno nad dveřmi a vnikl dovnitř,“ uvedla státní zástupkyně Zuzana Auerová.



Zloděje v kostele nejprve zaujala kasička na milodary, rozbil ji a odcizil z ní 455 korun. Pak se přesunul k oltáři. U vstupu do sakristie rozbil další luxfery, otvorem prostrčil ruku a otevřel si dveře.



Ze skříně vzal mešní kalich, relikviář a ciborium (liturgickou nádobu) dohromady za více než 80 tisíc korun. Věci si nachystal do tašky, kterou však už podle policie nestihl odnést. Sedlmajer tvrdí, že si krádež těchto předmětů rozmyslel.



Poté v prvním patře kostela vypáčil dveře do kuchyně. Podle spisu tam ukradl pět lahví s alkoholem, které dostal kněz k narozeninám. Následně se vydal k farnímu sálu. I tady byly zamčené dveře, které otevřel pomocí páčidla. Ze skříně odcizil hudební nástroje za 31 tisíc korun. O týden později je prodal v hudebninách v Praze 10 za 4 150 korun.

Vykradený kostel Nejsvětější Trojice v pražských Košířích

Moje odpuštění neznamená, že ujde trestu, říká kněz

Sedlmajer nesouhlasí s obžalobou jen ve dvou detailech. Odmítá, že by si z kostela odnesl láhve s alkoholem, zároveň ale prohlásil, že kněze, který jejich odcizení oznámil, ze lži nepodezřívá.



Michal Sedlmajer ročník 1993, osmkrát trestaný, poprvé za krádež v únoru 2011

„Na konci léta minulého roku jsem se rozešel s přítelkyní a všechno na mě padlo. Skončil jsem v nemocnici předávkovaný léky. Vyhledal jsem psychoterapeuta,“ řekl u soudu.

„V kritických situacích, když jsem ztratil práci a neměl jsem možnost platit, jsem se vždycky uchýlil k trestné činnosti. Takhle jsem se to naučil. To není omluva, ale v tu chvíli jsem neviděl jiné východisko.“

„Kdyby mě nepropustili z práce, tak jsem tam do dneška. Vybudoval jsem si tam velmi dobrou pozici za velmi dobré peníze a za skoro žádnou práci.“

„Přesnou výši svých dluhů nevím, ale za trestnou činnost je to asi 750 tisíc korun. Plus mám asi 50 tisíc civilní exekuci.“ zdroj: hlavní líčení, 28. 11. 2018



Nesouhlasí také s výší škody způsobenou krádeží hudebních nástrojů. Podle něj byly instrumenty špinavé a opotřebované. Vyslechnutý znalec si ale za vypočtenou škodou stojí.

Kromě svědectví obchodníka, jemuž zloděj ukradené nástroje prodal s tím, že jde o věci po rodičích, usvědčuje Sedlmajera i krev, kterou zanechal na místě činu po rozbití okna.

„Pachatel se musel nejspíš pořezat, jelikož se v kostele na zemi, všude, kde se pohyboval, nacházely kapky krve,“ vypověděl správce objektu – kněz Zdeněk Klindera. Expertiza potvrdila, že krevní stopy patří Michalu Sedlmajerovi. Jeho genetický profil už policisté v databázi DNA měli.



Z vězení napsal Sedlmajer Klinderovi omluvný dopis. „Jsme (v církvi) připraveni odpouštět. Já mu tady veřejně odpouštím to, co udělal. To ale neznamená, že by měl být zproštěn trestu. Spravedlivý trest by měl být vykonán, i když se (skutek) odpustí,“ řekl ve středu před soudem páter Klindera.



„Pane obžalovaný, když tady máme pana poškozeného, nechcete využít příležitosti a něco mu říci?“ zeptala se Sedlmajera soudkyně Kateřina Ctiborová. „Určitě. Omlouvám se,“ uvedl recidivista.



Za můj vyhazov z práce může novinář, tvrdí zloděj

Sedlmajer se před soudem vyjádřil i k tomu, proč kradl. „Poté, co jsem dostal výpověď v práci, jsem byl v tíživé finanční situaci. Docházely mi zdroje, které jsem si našetřil. Nevěděl jsem kudy kam. Byl to čin ze zoufalství,“ hájí se.



Přítomného novináře (autora tohoto textu) obvinil, že o zaměstnání přišel kvůli jeho článku z listopadu 2017 Kradl v památníku Gabčíka či Kubiše. „Stalo se přesně to, čeho jsem se bál, když byl pan redaktor na soudu, že mě propustí z práce,“ řekl Sedlmajer.



„Pácháte trestnou činnost už od roku 2012. U vás to není úplná novinka, ke které by došlo v důsledku nějakého článku,“ řekla mu soudkyně. „To je pravda,“ uznal obžalovaný.

Sedlmajer přitom kradl ještě dřív – už jako sedmnáctiletý v únoru 2011 (podrobněji v předchozím článku). O rok později začal v metropoli okrádat prodejce jízdenek na MHD. Předstíral, že chce koupit větší množství lístků. Prodavačům pak celý balíček vytrhl z ruky a utekl. Na jednu trafikantku vytáhl dokonce pistoli. Loni v únoru se svým kamarádem ukradl z obchodu na pražském Újezdu kasičku s penězi určenými na psí útulek.



V létě odcizil další kasičku, tentokrát z Pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje, kde v roce 1942 zahynuli hrdinové atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Sedlmajera při krádeži kasičky natočila kamera. U Obvodního soudu pro Prahu 2 za to dostal 250 hodin obecně prospěšných prací. Recidivista je chce odpracovat, až vyjde z vězení.

Jak dlouho si za mřížemi pobude, zatím není jasné. Do konečné délky nepodmíněného trestu se zřejmě promítne nejen aktuálně projednávané vloupání do kostela v Košířích, ale i uložený (zatím nepravomocný) rok vězení za krádež z loňských Vánoc. Tehdy Sedlmajer v kostele v Praze 1 ukradl uklízečce z odložené kabelky mobilní telefon. A pak je tu ještě jedna krádež, kterou měl recidivista spáchat v Praze 4. V této věci zatím příslušný soud hlavní líčení ještě nenařídil.