Zelení jdou do voleb s plánem ubytovat v Praze pět tisíc uprchlíků

Ne, ne a ne. Premiér Andrej Babiš (ANO) poslední týdny opakuje, že Česko nepřijme ani jednoho migranta. Minulý týden se kvůli tomu sešel i s italským premiérem. Ale přijímání uprchlíků se i tak znovu otvírá ve spojitosti s komunálními volbami.



„Praha je jeden z nejbohatších regionů v Evropě, je tu slušná životní úroveň a zdejší obyvatelé nemají takový strach z cizinců jako jinde v republice,“ zdůvodňuje svůj návrh architekt Matěj Michalk Žaloudek, pětka na kandidátce Zelených na magistrát.

Podle asistenta náměstkyně pražské primátorky pro územní rozvoj by město dalo signál české vládě, veřejnosti i zahraničí, že je solidární. K lidem v tísni a zemím jako Německo, Francie či Itálie, které migrační situaci v Evropě aktuálně řeší.

Kvůli ultimativnímu postoji, že Česko nepřijme ani jednoho migranta, se podle Zelených dostává tuzemsko na periferii toho, kde by chtělo v Evropě být.

Zaplnění pracovní díry

Podle Michalk Žaloudka mohou noví obyvatelé pomoci s nedostatkem pracovníků v profesích, o které nemají Češi zájem. Ten je způsoben faktem, že je v Praze jen 2,14 procentní nezaměstnanost.

„Migranty tady potřebujeme. Můžeme jimi obsadit nutné pozice a předejít zadrhnutí ekonomiky,“ souhlasí kandidát Zelených na primátora Ondřej Mirovský.

S přijetím až pěti tisíc uprchlíků to však není tak horké. Metropole se potýká se stoupající cenou za bydlení a nedostatkem městských bytů. Ty, které ještě neprodala v rámci privatizací, chce nabízet hlavně učitelům, policistům, seniorům či matkám samoživitelkám.

Podle Michalk Žaloudka však může město uprchlíkům ze začátku pomáhat přes neziskové organizace.

„Nemyslím si, že by se k nám dostal velký počet osob prchajících před válkou. Bylo by to nanejvýš v řádu tisíců, což je tak osm bytových domů,“ uvádí Michalk Žaloudek. „Nemáme sice pořádný bytový fond, ale můžeme grantovými programy podpořit organizace, které se už dnes lidskoprávní problematice věnují a pomohly by uprchlíkům sehnat byt, i třeba za komerční nájemné,“ říká Michalk Žaloudek s tím, že magistrát by mezitím rozšiřoval svůj bytový fond, aby případně mohl uprchlíky sám ubytovat.

Jak se však zdá, i kdyby se Zelení udrželi po volbách ve vedení hlavního města, Praha svou náruč uprchlíkům otevírat nebude. Lídři dalších politických stran nechtějí plán podpořit.

„Praha nyní nemá volné městské byty, takže diskuse o možném přidělování bytů uprchlíkům, kteří k nám ani nechtějí, je bezpředmětná. Metropole by měla vynakládat peníze na řešení problémů Pražanů,“ míní kandidát na primátora za Piráty Zdeněk Hřib.

Podobně se vyjadřuje i lídr uskupení Praha sobě Jan Čižinský. Jiří Pospíšil, který vede kandidátku TOP 09 a STAN, uvádí, že o tématu by měla rozhodovat vláda, nikoli magistrát. Plánu nefandí ani ODS.

„Za jejich návrhem vidím pouze zoufalou snahu o mediální zviditelnění před volbami,“ doplňuje Bohuslav Svoboda, jednička ODS.

Podle politologa Karla Komínka z Institutu politického marketingu není téma podpory uprchlíkům tím, co by přimělo Pražany Stranu zelených volit, a to dokonce ani ty, kteří to zvažují. Většinu zbývajících voličů naopak tento postoj podle něj odradí.

„V politice není udržitelné zastírat věci, které se o vás stejně vědí. Byla chyba, když před loňskými volbami tehdejší předseda strany Matěj Stropnický řekl, že o migraci nebude mluvit,“ krčí rameny Michalk Žaloudek.

Pražští Zelení však nejsou jediným uskupením, které vytáhlo vstřícnost k uprchlíkům do komunálních voleb. V červenci hnutí Žít Brno uvedlo, že by moravské město mohlo přijmou několik stovek uprchlíků.

Od vypuknutí migrační krize přijalo Česko dvanáct uprchlíků z těch, o kterých hovořily migrační kvóty.