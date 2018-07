Policie bude zjišťovat, proč spadl v Mikulandské ulici na dělníky strop

Budovu policisté převzali v úterý pozdě večer poté, co hasiči ukončili záchranné práce. I když měli podezření, že pod sutinami ještě mohou být lidé, nikoho dalšího už nenašli. Budova je nestabilní, statik ji prohlásil za nebezpečnou.



Hasiči krátce po zřícení dvou pater opravované budovy našli pod troskami dva lidi, třetí zraněný člověk vyprostit nepotřeboval. Všichni tři skončili v nemocnici, přičemž stav jednoho z nich byl velmi vážný. Záchranná služba ho v umělém spánku převezla do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Stav těžce zraněného pacienta nadále vyžaduje intenzivní péči, sdělila dnes na dotaz mluvčí ÚVN Jitka Zinke.

Mikulandská ulice je podle Rybanského stále uzavřena, za doprovodu policistů se do ní dostanou lidé, kteří tam bydlí nebo pracují. Hasiči už na místě dnes zasahovat nebudou. Podle mluvčí pražských hasičů Kateřiny Suchánské by zasahovali jen v případě, že by si je vyžádali policisté.

Budova v Mikulandské ulici č. 5 prošla v roce 1959, kdy v ní sídlil Výzkumný ústav pedagogický s knihovnou, rozsáhlými úpravami, které zahrnovaly zpevnění stropů a doplnění podpůrných sloupů. Další velkou přestavbou prošla na počátku 90. let, kdy byla po odstěhování ústavu adaptována pro potřeby základní školy. Po současné rekonstrukci se měl objekt změnit na technologické a dílenské zázemí Vysoké školy uměleckoprůmyslové.