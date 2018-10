Do silnic na Mladoboleslavsku natečou stamiliony korun na opravy i stavbu

Středočeský kraj, který bude investorem celkem sedmi dopravních staveb, dostane z celkové částky 1,3 miliardy korun. Peníze na jednotlivé projekty půjdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Další částky dostane Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a rovněž Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Skvělá zpráva,“ zhodnotil schválení příspěvku na mladoboleslavské silnice krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO).

„Jde o akce, které budou mít pozitivní vliv na zlepšení dopravní obslužnosti území a které přispějí k odklonu tranzitní dopravy mimo zastavěná území. Vymezeny jsou v rámci pořizování územně plánovací dokumentace,“ uvedl Petrtýl.

Opravené ulice, nové obchvaty

Na dvou projektech se pak bude podílet mladoboleslavský magistrát a na jednom Kosmonosy.

„Města získala pro svůj podíl na dopravních projektech 28 milionů korun,“ konkretizovala částky mluvčí krajského úřadu Helena Frintová.

Středočeský kraj bude mít ve spolupráci s uvedenými samosprávami v příštích čtyřech letech na starost třeba rozšíření mladoboleslavské třídy Václava Klementa či rekonstrukci Boleslavské ulice v Kosmonosech. Dojde i k propojení průmyslových zón.

Kde se má stavět Prodloužení silnice III/0164, propojení průmyslové zóny Plazy s mimoúrovňovou křižovatkou Kosmonosy

Rozšíření Tř. Václava Klementa v Mladé Boleslavi

Rekonstrukce ulice Boleslavská v Kosmonosech

Propojení Pražské ulice a mimoúrovňové křižovatky Mladá Boleslav

Přeložka ke sjezdu z dálnice D3 u Hostěradic

Obchvat Olbramovic na I/3

Severní obchvat Jílového * Obchvat Jesenice

Obchvat městysu Netvořice

Poznámka: Jedná se o výběr staveb.

„Musím říci, že tuto finanční pomoc státu jednoznačně vnímám jako zcela zásadní a strategické rozhodnutí, které významně podporuje rozvoj celého regionu,“ upozornila na význam podpory dopravních staveb hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Se zlepšením stavu středočeských silnic počítá nadále také ŘSD.

Především jde o dostavbu chybějících dálničních úseků a obchvatů měst. Práce už jsou v plném proudu na Rakovnicku, kde se při budování dálnice D6 počítá s obchvatem Řevničova.

Na novou silnici, která odvede z města tranzitní dopravu, se mohou těšit také ve Slaném. A to navzdory tomu, že stavbu zřejmě pozdrží archeologický průzkum. S kombinací stavby a zkoumání vzácného naleziště se museli vypořádat rovněž krajští silničáři v případě obchvatu Plaňan. V pátek byl ale úsek uveden do provozu.

Zatímco někde už se staví, jinde se počítají od prvních diskusí o nových silnicích dlouhé roky. Mnohá města a obce regionu vkládají naděje na úlevu od velkého dopravního zatížení do obchvatů.

Například v Příbrami se o takzvané jihovýchodní trase, která by vyvedla hustý provoz alespoň částečně mimo centrum města, hovoří od první poloviny devadesátých let minulého století. Nyní se zdá, že se začátek prací blíží.

Nasvědčují tomu plány, s nimiž na popud vedení Příbrami seznámili veřejnost zástupci ministerstva dopravy a ŘSD při zářijové návštěvě premiéra. Podle některých prognóz by obchvat na řadě míst ulevil až o šest tisíc aut denně.

Uvedené číslo je ale ani ne polovinou počtu vozů, které za 24 hodin projedou Olbramovicemi na Benešovsku. Podle posledních statistik obec musí unést nápor dvaceti tisíc vozů, včetně náklaďáků a kamionů.

„Když otevřeli dálnici kolem Tábora, tak se nám další auta přesunula sem. Teď už budeme snad konečně mít obchvat,“ těší se olbramovický starosta Ivan Novák s poukazem na stavbu, která by měla být hotová zhruba do dvou let.

Pokud je řeč o Olbramovicích, tamní tah I/3 zatím supluje nedokončenou dálnici D3. Právě na stavbách, které jsou pro dokončení středočeských úseků autostrády potřebné, se podílí krajský úřad.

„Výrazný posun v investorské přípravě již skutečně doznaly všechny stavby připravované Krajskou správou a údržbou silnic. Ať už jsou to projekty, které budou financovány z prostředků SFDI, jako je příprava první etapy obchvatu Jesenice, severního obchvatu Jílového u Prahy, druhé etapy Vestecké spojky, mimoúrovňové křižovatky u exitu 4 na D1, či stavby, které bude hradit kraj,“ vyjmenovala některé z chystaných úseků Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že kraj usiluje o co nejrychlejší dostavbu D3.

Peníze z krajské kasy i dotací

Dokončit, nebo alespoň zahájit většinu staveb v okolí budoucí D3 by chtělo vedení úřadu do konce svého mandátu. Tedy do dvou let. A půjde opět o desítky až stovky milionů.

Například severní obchvat Jílového by měl vyjít na 168 milionů korun. První etapa by měla být zahájená příští rok, druhá mezi lety 2020–2021. V případě zmiňovaného obchvatu Jesenice půjde dokonce o více než 200 milionů.

Kraj poskytne peníze na stavby související s budoucí dálnicí jak z vlastního rozpočtu, tak s využitím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a dalších dotačních titulů.

„Hodláme ještě investovat do stavby silnice II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa, Heřmaničky – obchvat, přeložky k sjezdu z D3 u Hostěradic a stavby obchvatu Netvořice. Všechny tyto stavby už rovněž procházejí zevrubnou investorskou přípravou,“ konstatovala Jaroslava Pokorná Jermanová.