Mělo to být fingované, tvrdí muž. Za pobodání pošťačky dostal 15 let

„Výtky proti rozhodnutí o vině a trestu jsou nedůvodné. Bylo bez pochyb prokázáno, že si obžalovaný opatřil prostředky tak, aby poškozenou usmrtil a zmocnil se peněz. Verze Jindřicha Miřetinského je nevěrohodná a nepravděpodobná,“ zdůvodnila dnes rozsudek soudkyně Pavla Augustinová.



Čtyřiapadesátiletý Miřetinský podle verdiktu vytipoval místo napadení tak, aby snížil riziko odhalení, nachystal si také náhradní oblečení.

„Útok směřoval na odhalenou část těla oběti, tedy krk. Použil k němu pravděpodobně šroubovák. K fatálnímu následku nedošlo díky zásahu svědků,“ zdůraznila soudkyně, která Miřetinskému potvrdila patnáct let vězení.

Stejně letos v srpnu rozhodl v první instanci senát Krajského soudu v Praze. Také podle jeho závěru Miřetinský ženu napadl, aby se zmocnil její brašny s několika desítkami tisíc korun. Verdikt obratem napadla obhajoba. Státní zástupce byl s rozhodnutím soudu spokojen a neodvolal se.



Mělo to být fingované přepadení, tvrdí obžalovaný

„Krajský soud v Praze pochybil ve svých skutkových zjištěních, respektive, nebyly zjištěny zcela korektně. Nelze bezpochyby zjistit, zda motiv činu byl opravdu loupežný, nebo osobní,“ argumentoval naopak obhájce Aleš Tolnay, ten mimo jiné zpochybnil věrohodnost svědkyně.

Podle obhájce ani úder zbraní do zadní části krku nesvědčí o tom, že by si byl jeho klient vědom toho, že chce oběť usmrtit. Aleš Tolnay proto žádal zmírnění trestu pod spodní hranici sazby, která činí patnáct až dvacet let vězení.

„Nechtěl jsem jí ublížit, mělo to být fingované přepadení,“ hájil se dnes Miřetinský.

Se závěry obhajoby naopak nesouhlasila státní zástupkyně. „Výrok krajského soudu odpovídá zjištěným důkazům. Jednání obžalovaného vykazuje notnou dávku rozhodnosti a plánovitosti,“ uvedla žalobkyně.

Miřetinský si odpyká trest ve věznici s nejpřísnějším režimem. Navíc musí zaplatit 100 tisíc korun jako náhradu škody.



Osudová roznáška

Mladoboleslavská listonoška se stala obětí násilníka 16. února odpoledne. U jednoho z domů na ni v křoví čekal Jindřich Miřetinský. Ten poté za ní vstoupil do haly jednoho z domů, kde ukládala poštu do schránek.

Po chvíli na pošťačku zaútočil, rval jí z ruky kabelu, kde měla 68 100 korun. Když se úporně bránila, pobodal ji zřejmě dlouhým šroubovákem. Jedna z ran zasáhla krk, napadená kvůli tomu ztratila více než litr krve. Stačila však volat o pomoc.

Miřetínský proto na chvíli utekl, pak se vrátil a zmocnil se brašny s penězi a opět zmizel. Cestou se převlékl do náhradních šatů. Ty zakrvácené v předem nachystaném pytli se zátěží dlažebních kostek hodil do říčky Klenice. Poté utekl, policie ho však během několika desítek minut zatkla.

Poškozená byla šest týdnů v péči lékařů, podle expertů jí šlo o život. „Zejména bylo vážné poranění na krku pod ušním boltcem, mohlo dojít k udušení následkem vdechnutím krve,“ sdělila při výslechu znalkyně, soudní lékařka Olga Plocková Tatičová.

Neúspěšný majitel stánku Jindřich Miřetinský už byl v minulosti trestaný za řízení v opilosti nebo za řízení navzdory zákazu.