Mladoboleslavské K-centrum pomáhá drogově závislým i alkoholikům

Komu K-centrum pomáhá?

Jsme nízkoprahové zařízení a našimi klienty jsou primárně uživatelé drog a jejich blízcí. Dříve jsme se více zaměřovali na nitrožilní uživatele nelegálních návykových látek, ale teď jsme se trochu víc otevřeli a obrátit se na nás mohou například i lidé, kteří mají problém s alkoholem.

Co vše svým klientům nabízíte?

Naši klienti si k nám chodí především vyměnit injekční stříkačky. Mohou využít i kontaktní místnost, kde je k dispozici počítač s internetem. Tady mohou hodinu posedět, dát si kafe či čaj, vyřídit si telefony, případně si s námi popovídat v rámci poradenství. Klienti se tu mohou i osprchovat nebo si případně vyprat prádlo. Testujeme je i na hepatitidu typu B a C a HIV. Testy jsou však jen orientační.

Mohou se na vás obrátit i rodiče dětí, kteří mají podezření, že jejich potomek bere drogy?

Určitě ano. Jsme pro ně často takový ten první nárazník, když například zjistí, že se jejich dospívající dítě chová divně a našli u něj třeba podezřelý sáček s neznámým práškem. Sedneme si s nimi, situaci probereme, uklidníme je, poradíme jim, co dělat, případně kam se mají obrátit dál.

Jak funguje výměna stříkaček?

Na to máme speciální místnost, kde klient do speciálního odpadkového koše vyhodí použitý materiál a kde se s ním domluvíme, co vše a kolik toho potřebuje.

Klientovi tedy poskytnete víc než jen stříkačky?

Ano, v podstatě vše, co k aplikaci drog potřebuje. To znamená kromě injekčních stříkaček například i sterilní vodu, filtr na přefiltrování drog, dezinfekční polštářek, obvazy, škrtidla a další věci, jež jsou k aplikaci potřeba.

Není sterilní voda zbytečná? Uživatelé mohou použít vodu z kohoutku...

Ne, není. Uživatelé jsou schopni použít i vodu z kaluže nebo ze záchodu. Ani voda z kohoutku ale není k injekční aplikaci vhodná, jelikož obsahuje nějaké bakterie a vodní kámen, s čímž si žilní systém neumí moc dobře poradit.

Řekl jste, že když klient přijde, vyhodí použitý materiál do speciálního koše. Vy nehlídáte, kolik stříkaček se vám vrátí?

Samozřejmě se u každého klienta snažíme sledovat, kolik stříkaček a v jakém stavu vrací. Nitrožilní aplikace stále patří k nejrizikovějším, co se týká přenosu infekčních chorob, případně bakteriálních zánětů a podobných.

Ale není to kus za kus...

Snažíme se, aby tomu tak bylo. V rámci prevence na tom ale netrváme. Je to v zájmu jak klienta, tak veřejnosti. Pokud totiž uživatel drog bude mít svůj materiál k aplikaci drogy, sníží se tím výrazně riziko přenosu například HIV nebo žloutenky typu C. Navíc pokud je člověk závislý, cestu si najde. Když má peníze, koupí si stříkačku v lékárně, ale většinou je to tak, že si ji půjčí od jiného uživatele. My se snažíme, aby měl tedy vždy svůj maximálně sterilní materiál.

K-centrum Mladá Boleslav Nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým.

uživatelům drog a jejich blízkým. Služby jsou poskytovány odborně , v souladu s individuálními potřebami klientů.

jsou poskytovány , v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života.

Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví .

. Od začátku roku využívá jeho služeb 260 nových klientů .

. Ročně tu vymění zhruba 100 tisíc injekčních stříkaček .

. Průměrný věk klientů je 31 let.



Snažíte se uživatele motivovat k léčbě?

Samozřejmě poskytujeme poradenské služby, a pokud klient má zájem, můžeme mu poskytnout kontakt na zařízení, kde může léčbu podstoupit. My se nejčastěji zaměřujeme na intervence ohledně bezpečné aplikace, kdy probíhá mimo jiné i osvěta, jak se stříkačkou nakládat.

Kolik stříkaček při jedné návštěvě klientovi poskytnete?

To je individuální a vždy na domluvě. S klientem vyjednáváme o tom, kdy zas může přijít. Pak se to odvíjí i od toho, kolikrát denně aplikuje. Nemá moc význam počet omezovat.

A za rok jich vyměníte zhruba kolik?

Pohybuje se to okolo sto tisíc kusů.

Co když k vám klient přijde pod vlivem?

To určitě není důvod ho odmítnout, pokud dodržuje pravidla zařízení, tedy například není agresivní a chová se slušně jak k personálu, tak k majetku.

Jaké drogy užívají vaši klienti nejčastěji?

Zhruba šedesát procent klientů užívá stimulanty, především pervitin. Zbylých čtyřicet procent jsou pak uživatelé subutexu, což je substituční preparát, který předepisují psychiatři. Původně byl totiž určen pro klienty závislé na opiátech, jako například heroin. Subutex má jednu velkou výhodu, a to že se s ním nelze předávkovat.

Jde tedy o lepší alternativu, než je třeba právě heroin. Subutex tedy problém není, nebo ano?

Řekl bych, že poslední zhruba rok až dva roste počet uživatelů, u kterých byl subutex první drogou. To znamená, že například právě s heroinem nemají žádnou zkušenost a rovnou začali brát subutex. Fyzická závislost na něm je podobná jako na heroinu. Subutex už jim ale po čase nenavozuje žádné zvláštní stavy a berou ho jen proto, aby jim nebylo zle a mohli více méně normálně fungovat.

Jsou tedy i klienti, kteří chodí třeba do práce?

Velká většina uživatelů subutexu je schopna zcela normálně pracovat, mají třeba i rodinu, děti. Kolikrát byste to do člověka ani neřekli, na první pohled není často poznat, že je na něčem závislý.

Co je nejčastější primární drogou?

To se velmi těžko určuje a u mnohých klientů se to ani zjistit nedá. Jsou lidé, kteří berou pervitin, subutex, když mají k dispozici heroin, spokojí se s heroinem. Za primární drogu se dá považovat i alkohol.

Když se zaměříme na Mladou Boleslav, je něčím specifická?

Tady je obrovský problém to, že lidé velmi často kombinují různá léčiva, jako například benzodiazepiny s alkoholem. Lidé jsou pak agresivní, nepamatují si určité časové období, třeba i několik dnů.

Kolik klientů máte aktuálně v boleslavském centru?

Od začátku roku máme zhruba 260 nových klientů. Z toho přibližně 140 prvokontaktů, tedy těch, kteří služby K-centra využívají úplně poprvé.

Stoupá počet drogově závislých v Boleslavi?

Nemyslím si, ale těžko říct. Tady totiž velmi chybí terénní program, takže je složité monitorovat počet drogově závislých.

Takže by terénní sociální služba pomohla?

Minimálně by to pomohlo v tom, že by se minimalizovaly odhozené stříkačky na ulici. Terénní pracovníci jsou na rozdíl od K-centra pohybliví, my čekáme, až klienti přijdou za námi, oni je aktivně vyhledávají. Monitorují pravidelně místa, kde se scházejí, aktivně oslovují potenciální uživatele a motivují je k výměně. Také bychom měli lepší představu o počtu uživatelů ve městě.

Mělo by to přínos i pro město?

Pokud by magistrát službu podporoval, mohl by si vyžádat průběžné i závěrečné zprávy, kde je jasně napsáno, kolik proběhlo kontaktů, jak často, v jakých lokalitách a další užitečné informace.