Říkal, co máme dělat, hájí dívky řidiče metra. Chtějí se mu osobně omluvit

„Nejdříve bychom rády podotkly, že jsme jednaly čistě samy za sebe, organizátoři závodu LowCost Race nám neříkali, co dělat. Situaci a zodpovědnost za ni bereme čistě na sebe,“ sdělila iDNES.cz jedna z dívek Jahu Řezníčková, která v minulosti cestovatelský závod i vyhrála.

Ve svém vyjádření zmiňuje strojvedoucího Martina, které obě dívky pustil k sobě do kabiny a nechal je vyjet ze stanice metra.

„Rozhodně náš záměr nebyl ho jakkoli poškodit. Mrzí nás to o to více, že strojvedoucí vyhověl našemu přání, byl velmi milý a pomohl nám s naší netradiční cestou. Co dokážeme posoudit, nedošlo v žádném případě k narušení bezpečnosti. Řidič za námi celou dobu stál a říkal přesně co, jak a kdy máme stisknout,“ popsala průběh události Jahu.

Ve chvíli, kdy byla manipulace se soupravou složitější, se podle Jahu strojvedoucí opět ujal řízení. K ohrožení bezpečnosti údajně nedošlo.

„Nevyhýbáme se zodpovědnosti, chceme vysvětlit, jak celá situace proběhla a že skutečně nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti. Šlo o vtipné video, mrzí nás, že se celá situace takto vyhrotila. Panu strojvedoucímu se za způsobené problémy chceme omluvit osobně,“ dodala mladá cestovatelka, která o svých cestách píše na Facebooku.



Řídit soupravu metra se dívkám povedlo 4. srpna v rámci cestovatelského závodu Low Cost Race. Svůj zážitek pak zveřejnily na videu na stránkách závodu.

Během cest musí účastníci splňovat výzvy, které jsou následně obodovány pořadateli. Dívky, které vystupovaly jako tým Black Ginger, tímto způsobem chtěly splnit výzvu „řídit něco neobvyklého“.