Mluvčí ŘSD staví v Horních Počernicích dům načerno, i přes zákaz

Na to, že stavba nemá povolení, přišli úředníci městské části Praha-Horní Počernice při kontrole.

„S panem Janem Rýdlem bylo zahájeno řízení o odstranění stavby a on využil svého práva požádat o její dodatečné povolení. Dodal k němu ale podklady, které nejsou zdaleka kompletní. Řízení se proto přerušilo, ale pan Rýdl přesto staví dál,“ sdělila předsedkyně finančního výboru Prahy 20 Alena Štrobová (Hnutí občanů Počernic) a popsala, že přes zákaz jakkoliv pokračovat ve stavbě dostavěl Rýdl minulý týden urychleně střechu.

„Jako mluvčí ŘSD, tedy organizace, která staví po celé republice, vyzývá v médiích často lidi k dodržování zákonů. Jindy zase kritizuje ekologické organizace za prodlužování doby výstavby. U nás se ale zřejmě domnívá, že jeho osobně se žádná pravidla netýkají,“ dodala ještě zastupitelka.

Podle Jana Rýdla jde o stavbu domu na rodinném pozemku, kde původně stál menší dům. Stavět chtěl ve zkráceném stavebním řízení, při kterém se používá služeb autorizovaného inspektora, se kterým lze stavbu projednávat namísto úřadu.

„Objednal jsem si typizovaný projekt, obešel jsem sousedy a šel jsem s ním na úřad, kde jsme se domluvili, že budu stavět ve zkráceném stavebním řízení,“ vysvětlil iDNES.cz Jan Rýdl.

Na úřadu získal demoliční výměr, aby mohl bourat a zároveň se podle Rýdla rozeběhlo zkrácené stavební řízení. Po demolici začal se stavbou podle svých slov s přesvědčením, že udělal vše, jak měl. Certifikát o proveditelnosti stavby, který nahrazuje stavební povolení, v tu chvíli ale neměl.

„Stavební úřad běžící stavební řízeni zastavil proto, že jsem byl moc napřed. Proto mi teď nařídil odstranění stavby a já okamžitě požádal o dodatečné povolení. Dostal jsem i příkaz k zastavení stavby, a to jsem udělal,“ uvedl mluvčí s tím, že má znovu zažádáno o stavební povolení, které nyní nemůže vést ve zkráceném řízení.

„Situace mě mrzí a rozhodně to nebyl můj cíl. Mrzelo by mě, kdyby se tato věc měla jakkoli dotknout jména ŘSD. Je to má soukromá záležitost, ve které jsem v dobré víře pochybil,“ doplnil Rýdl.



Mluvčí Prahy 20 nechtěla případ komentovat vzhledem k tomu, že není správní řízení ukončeno. Uvedla pouze, že Stavební úřad vede ročně více než deset řízení o nařízení odstranění nepovolené stavby.

Dodatečným povolením řeší věc podle mluvčí většina majitelů, kterým úřady ve většině případů stavbu povolí ze strachu ze zdlouhavých sporů.