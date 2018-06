Praha během roku prověří stav mostu Legií, v plánu je rekonstrukce

TSK už vybrala firmu, která práce provede. Je jí společnost Pontex. S ohledem na památkovou ochranu mostu budou na průzkum dohlížet pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ). Práce budou z větší části prováděny ze Střeleckého ostrova, případně z hladiny Vltavy. Výsledky včetně doporučení pro opravu mostu by měly být známy v květnu příštího roku.

Terénní práce se uskuteční letos v létě a na podzim. O prázdninách bude nutné částečně omezit automobilový a pěší provoz v době, kdy budou pracovníci umisťovat sondy do vozovek a chodníků mostního svršku. Úplnou uzavírku TSK předpokládá na několik podzimních dní kvůli zatěžovacím zkouškám a vrtacím pracím na vozovce a v tramvajovém kolejišti.

Most Legií je společně s velkou částí velkých mostů přes Vltavu ve špatném stavu. Rekonstrukci chce město koordinovat s celkovými úpravami, které se plánují v oblasti Újezdu. Dopravní podnik chce zároveň na mostu posunout tramvajové koleje, z čehož by vyplynuly i změny na křižovatce před Národním divadlem.

Minulý týden navrhla projektantská společnost Sudop demolici Železničního mostu pod Vyšehradem. Hlavním problémem je rozsáhlá koroze ocelové konstrukce. Praha rovněž řeší osud Libeňského mostu, ohledně něhož panuje neshoda mezi politiky i odborníky, zda jej zbourat, či opravit.

Most Legií spojující břehy Vltavy od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd byl otevřen v roce 1901. Nahradil řetězový most Františka I., který dosloužil po 56 letech provozu v roce 1897. Novou stavbu nejprve Pražané znali jako Nový most Františka I., v letech 1919 až 1940 jako most Legií, Smetanův most a poté most Prvního máje. Od roku 1990 nese opět jméno most Legií.