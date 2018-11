Začala zátěžová zkouška mostu u Národního divadla, tramvaje jezdí oklikou

18:48 , aktualizováno 18:48

Kvůli další části diagnostického průzkumu je od dnešního rána do příštího pondělí uzavřený most Legií v centru Prahy. Po několik následujících nocí na něj budou najíždět těžká nákladní auta, aby vyzkoušela, co konstrukce vydrží. První zátěžovou zkoušku přinášíme živě.