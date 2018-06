Vedení Prahy chystá výstavbu tří nových mostů přes Vltavu

„Máme za sebou první kolo a musím říct, že návrhy jsou velmi zdařilé. Do druhého kola jich postoupilo osm a počítám, že ještě během léta bude vybrán vítěz,“ říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO).



„Pokud by šlo vše ideálně, mohl by most vzniknout do tří let,“ odhaduje ředitel sekce infrastruktury na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) Marek Zděradička. Vždy záleží na vůli politiků. Vyhlášení vítěze totiž ještě neznamená nutně i realizaci návrhu.

Zatímco podoba mostu zatím není známá, tak je naopak jisté, že se přes něj budou pohybovat tramvaje, autobusy veřejné dopravy, cyklisté a chodci. Autům bude most naopak zapovězen, s výjimkou vozidel hasičů, policie a záchranné služby.

S osobními automobily město nepočítá proto, že analýzy v minulosti ukázaly, že by silniční propojení se Zlíchovem dopravně zatížilo Jeremenkovu ulici, která vede od nábřeží k Pankráci. I přesto by však v budoucnu mohl vzniknout nedaleko Dvoreckého mostu ještě jeden, automobilový. Alespoň je zakreslen v současném návrhu nového územního plánu.

Dokument zároveň navrhuje most u podolského přístavu nedaleko vodárny. O obou těchto objektech se v minulosti uvažovalo, není však jisté, že v připravovaném územním plánu zůstanou i v konečné podobě. Záleží na připomínkách obyvatel a radnic, které se k takzvanému Metropolitnímu plánu budou vyjadřovat od konce června.

Ulevit Hlávkovu mostu

Roky se mluví také o vybudování mostu mezi Karlínem a Holešovicemi a Podbabou a Trojou. Po letech řečí se blíží čas činů. „Ještě do léta chceme připravit zadání k architektonické soutěži na most, který spojí Holešovice s Karlínem. Uleví nejen Libeňskému, ale i Hlávkovu mostu, který bude muset poměrně brzy projít rekonstrukcí,“ tvrdí Krnáčová.

V souvislosti s uvažovaným zbouráním Libeňského mostu vyzval už v dubnu poradní orgán IPR magistrát, aby začal pracovat na tomto novém spojení. Jestli ovšem příprava architektonické soutěže bude tak rychlá, jak tvrdí primátorka, je otázka s nejasnou odpovědí.

V současnosti totiž nemají městští plánovači jasno v tom, odkud kam má přesně zamýšlený most vést. Platný územní plán totiž navrhuje stavbu v jiné poloze než jeho nástupce. Rozřešení správné polohy mostu by podle IPR měla přinést studie, která bude brát v úvahu i vznik nové čtvrti na Rohanském ostrově se stovkami bytů.

Město počítá s tím, že most bude sloužit automobilům, tramvaje by přes něj jezdit neměly, protože už nyní jezdí přes Hlávkův a Libeňský most, mezi nimiž by nové spojení břehů stálo. Oba mosty jsou však ve špatném stavu a čekají na opravu. V případě Libeňského mostu je stále ve hře i demolice. „S tramvajemi jsme na plánovaném mostě nepočítali, protože tramvajové napojení by bylo obtížné. S ohledem na dění kolem Libeňského mostu je však tato otázka trochu otevřená,“ popisuje Zděradička.

Ještě letos by pak podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) mohla být metropole připravena vyhlásit další soutěž na podobu budoucího mostu. „Týkala by se mostu spojujícího Podbabu s Trojou. Zároveň chci vyvolat debatu o tom, zda by most neměl být i pro auta,“ naráží Dolínek na to, že spojení Prahy 6 a 8 v současnosti počítá jen s tramvajemi a chodci.

Tramvaj i lanovka

I v tomto případě platí, že před vyhlášením soutěže je třeba studie, která vyřeší vedení tramvajové trati mezi Podbabou a Trojou. V první etapě by měla tramvaj končit u vchodu do zoo. K ní by mohla vést i lanová dráha, jejíž vznik mezi oběma břehy město prověřuje.

Že Praha potřebuje nové mosty, se říká už roky. Větší pozornost však spojnice břehů získaly až po loňském zřícení trojské lávky a analýzách, které ukázaly, že mnoho mostů je v Praze ve špatném stavu.

Ve spojitosti s bývalou lávkou v Troji město už v lednu říkalo, že ještě během zimy vypíše architektonickou soutěž na dvě nové lávky do této čtvrti. K tomu dosud nedošlo. Podle Dolínka by měly být soutěže vyhlášeny ještě letos.